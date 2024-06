Ronald Koeman onthult wanneer Brian Brobbey pas weer inzetbaar is voor Oranje

Ronald Koeman heeft bevestigd dat Brian Brobbey tegen Polen definitief niet inzetbaar is. Tijdens de persconferentie daags voor het eerste groepsduel op het EK voor Oranje geeft de bondscoach desgevraagd een update over de situatie van de spits, die al enkele trainingen moest laten schieten.

Het was woensdag even flink schrikken voor Ronald Koeman en Oranje toen Brobbey de training vroegtijdig staakte. De KNVB wilde geen enkel risico nemen en liet meteen een scan maken. Uit die scan werd duidelijk dat Brobbey ‘slechts’ kampte met een stijve hamstring.

“Brobbey heeft niet getraind gisteren (vrijdag, red.)”, vertelde Mike Verweij zaterdag al in de podcast Kick-off. “Hij was niet aanwezig dus ik blijf bij wat ik eerder zei. Hij zal de eerste groepswedstrijd niet gaan halen.”

De berichtgeving wordt zaterdagavond bevestigd door Koeman. “De blessure valt mee. Hij heeft er zelf al iets over gezegd: het is een lichte verrekking. Tegen Polen zal hij niet beschikbaar zijn, maar we verwachten dat hij in de tweede wedstrijd wel inzetbaar is”, aldus Koeman.

Koeman riep na het uitvallen van Brobbey Joshua Zirkzee bij de selectie. Met het geblesseerd afhaken van Teun Koopmeiners was er een plekje vrij voor de aanvaller van Bologna. De keuze voor Zirkzee werd vermoedelijk ook gemaakt met het oog op de fitheid van Brobbey, die wel bij de selectie blijft.

De voorhoede zal vermoedelijk bestaan uit Cody Gakpo, Memphis Depay en Xavi Simons. Het lijkt er dus wel op dat Koeman in de tweede groepswedstrijd, tegen Frankrijk, wel weer beschikt over Brobbey.

De spits van Ajax moest al meerdere wedstrijden missen in de Eredivisie vanwege hamstringklachten. Hij kwam vaak terug, maar zijn uithoudingsvermogen leek beperkt.

