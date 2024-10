Driessen waarschuwt Ajax: 'Als Farioli dat doet, dan valt Brobbey niet meer op te rapen'

Valentijn Driessen denkt dat dat Brian Brobbey blij is met het feit dat hij zondag tegen Heracles Almelo (3-4) werd gewisseld. Diens vervanger Wout Weghorst scoorde prompt tweemaal en lijkt klaar voor de concurrentiestrijd met Brobbey, die dit seizoen maar niet tot scoren kan komen.

''Dit werkt als een tierelier. Brobbey maakt de boel gek en Weghorst maakt het af'', concludeert Driessen maandag in een video-item van De Telegraaf. ''Brobbey zelf heeft daar een hoop problemen mee. En dat kan ik me goed voorstellen.''

''Maar als de trainer principes heeft en zich vasthoudt aan wat hij gisteren (zondag, red.) na de wedstrijd zei. Dat Brobbey zijn eerste man blijft. En dat deze wissel goed uitpakt en het in teambelang is, ja, dan moet Brobbey gewoon in de spits blijven'', maakt Driessen het standpunt van Francesco Farioli nog eens duidelijk.

De chef voetbal van de ochtendkrant vindt wel dat Brobbey verbetering moet tonen, en snel. ''Brobbey mag sommige kansen ook best afmaken, hoor.'' De spits miste een opgelegde kans tegen Heracles, al werd dat Ajax uiteindelijk niet fataal.

Driessen legt vervolgens Weghorst onder een vergrootglas. ''Die man maakt natuurlijk iedereen gek. Dat is ook een kwaliteit. En inderdaad, Weghorst wil wél graag spelen vanaf de eerste minuut. Want hij denkt dat hij ook vanaf de eerste minuut het verschil kan maken.''

''Maar dit is wel een bewezen recept, dus waarom daar van afwijken? Ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment niet langer houdbaar is. En dan gaat iedereen om Weghorst roepen. En dan gaat denk ik ook Farioli overstag'', zo voorspelt Driessen.

Het eventueel passeren van Brobbey kan volgens Driessen weleens verstrekkende gevolgen hebben. ''Als je Brobbey nu laat vallen, dan valt hij niet meer op te rapen. Niet door Farioli.''