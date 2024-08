Valentijn Driessen vraagt zich af of blunderende Timon Wellenreuther druk aankan bij Feyenoord

Valentijn Driessen zag Timon Wellenreuther zaterdag in de fout gaan, waardoor Feyenoord direct twee punten morste tegen promovendus Willem II (1-1). De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich in dat kader af of de Duitse doelman op mentaal gebied sterk genoeg is om eerste keeper te zijn in De Kuip.

"Of Wellenreuther de druk aan kan om niet als vervanger of stand-in van Bijlow te functioneren, maar als vaste eerste doelman van zo’n grote club als Feyenoord moet de Duitser nu bewijzen", oordeelt Driessen zondag in zijn column voor De Telegraaf.

Wellenreuther kent de druk van de rol van eerste doelman bij een topclub. "In 2020 monsterde hij na drie succesvolle seizoenen bij Willem II aan bij de Belgische grootmacht Anderlecht. Na een moeizame beginperiode veroverde hij ondanks een dramatische wedstrijd tegen Club Brugge (3-0 verlies en een wissel in de rust) een basisplaats", brengt Driessen in herinnering.

"Toch lukte het hem nooit een onomstreden doelman te worden bij Anderlecht. Bij de start van de play-offs verloor Wellenreuther zijn basisplaats en keerde hij terug bij Willem II. Een jaar later in 2022 huurde Feyenoord de door Schalke 04 opgeleide doelman om hem in 2023 voor twee miljoen euro over te nemen."

Driessen is voorlopig nog niet overtuigd van de kwaliteiten van Wellenreuther. "Tegen PSV zag de Duitser er bij de derde en vierde tegengoal al niet goed uit en tegen Willem II kostte hij Feyenoord vanwege zijn blunder direct al twee cruciale punten. Wellenreuther zal in De Kuip moeten laten zien of hij de onvoorwaardelijke steun van Priske waard."

Het komt bij de Duitser, die zijn contract eerder dit jaar verlengde tot medio 2027, aan op het mentale gedeelte, zo oordeelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Held of schlemiel, het ligt dicht bij elkaar onder de lat bij Feyenoord."

Priske

"Hij neemt daar de verkeerde beslissing", verzuchtte Priske zaterdag in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Maar dat heeft Timon zelf ook al gezegd. En dan geef je de tegenstander de kans om een punt te pakken dat het eigenlijk niet verdiende."

