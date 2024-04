Driessen veegt de vloer aan met RvC Ajax en noemt naam van wie Kroes af wilde

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de Raad van Commissarissen bij Ajax en de internationale accountants- en adviesorganisatie KPMG, dat onderzoek deed naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig technisch directeur Sven Mislintat. In de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf hebben zij met zijn allen Ajax ‘geslachtofferd’ door niet te doen wat ze moesten doen.

“Het is allemaal vanuit de ivoren toren, voor de bühne, inhoudsloos, manipulatief, geldverslindend, in zichzelf gekeerd, beschermend en ordinair straatje schoonvegen”, begint Driessen zijn column over de commissarissen Michael van Praag, Leo van Wijk, Pier Eringa, Jan van Halst, Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen.

Zij hebben volgens Driessen met z'n allen, in combinatie met KPMG, Ajax geslachtofferd door niet te doen wat ze moesten doen. De journalist stelt dat zij faalden als toezichthouders met betrekking tot het sportieve, organisatorische, financiële en personele beleid. “KPMG deed een ondeugdelijk onderzoek, waarmee het bedrijf bewust meehielp om de daders van de implosie bij Ajax buiten schot te houden.”

Driessen stipt aan dat voormalig RvC-voorzitter Pier Eringa en de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat helemaal niet door KPMG zijn geïnterviewd voor het onderzoek. Ajax liet nadat het onderzoek was afgerond weten dat niemand het rapport van KPMG mocht lezen vanwege privacygevoelige informatie.

Driessen kan daar met zijn hoofd echter niet bij, aangezien iedereen bij Ajax juist gebaat is bij transparantie. “De lijken moeten uit de kast. Van Praag en Van Wijk beslisten anders, samen met de RvC-collega’s onder wie Danny Blind. De RvC eiste zelfs dat algemeen directeur Alex Kroes zonder inzage zijn handtekening onder het broddelwerk van KPMG zou zetten. Hij weigerde terecht.”

Volgens Driessen had de door RvC geschorste Kroes voor ogen 'de totaal verrotte Ajax-organisatie' te zuiveren. “Zo wilde hij financieel directeur Susan Lenderink wippen. Zij stond overal met haar neus bovenop, maar haalde die neus alleen maar op in plaats van deze diep in de materie te steken en aan de noodrem te trekken.”

