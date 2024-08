Driessen snapt helemaal niks van keuze Feyenoord: 'Zo'n man moet je niet nemen!'

Valentijn Driessen snapt helemaal niets van de keuze van Dennis te Kloese om Brian Priske aan te stellen als trainer van Feyenoord. Dat laat hij weten bij Koffie met Valentijn, een online rubriek van Vandaag Inside. Voor Driessen is met name de switch naar een nieuw systeem onbegrijpelijk.

“Ik snap echt niet dat Feyenoord toestaat dat hij (Priske, red.) een heel ander systeem gaat spelen”, begint Driessen. Priske hanteerde gedurende de voorbereiding een 3-4-2-1-systeem, waarmee hij uiteindelijk ook aantrad in de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

Driessen snapt niet waarom er bij Feyenoord niet gewoon werd doorgebouwd op de fundering die Arne Slot had gelegd. “Bouw daar gewoon op door. Er zitten zoveel automatismen in de ploeg, ook bij de nummer 12, 13, 14 en 15 in de selectie. Daar kun je gerust nog een half jaar mee doorgaan”, aldus Driessen.

“Bovendien is ook de hele jeugdopleiding van Feyenoord geënt op vier verdedigers”, gaat een geïrriteerde Driessen verder. “Nu komt er een voorbijganger (Priske, red.) en die gooit de hele boel om. Wat moet je daar nou mee?”

Ondertussen stelt de chef voetbal van De Telegraaf ook dat Feyenoord op deze manier de zwaktes van onder meer Lutsharel Geertruida blootlegt, waardoor een eventuele transfer moeilijker zal worden.

“Geertruida moet verkocht worden, daar moet je het meeste geld voor krijgen. Maar die zakt twee keer door het ijs”, vindt Driessen. “De potentiële kopers denken ook, daar lopen Hancko en Geertruida, maar wat moeten we daar nou mee?”

Volgens Driessen is Te Kloese schuldig aan de vele tegengoals bij Feyenoord. “Die had zijn huiswerk zo goed gedaan”, gaat Driessen in de aanval. “Ze wisten dat Priske de boel ging omgooien en dat hebben ze ook toegestaan. Maar dan denk ik: dan moet je zo’n man niet nemen. Het draait om Feyenoord, niet om Brian Priske”, besluit Driessen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!