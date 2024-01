Driessen met kwinkslag: ‘Schandalig, echt schandalig van Van Hooijdonk’

Valentijn Driessen noemt het recente bericht van Pierre van Hooijdonk op X 'schandalig', al doet hij dat wel op cynische toon. De oud-aanvaller vergeleek de chef voetbal van De Telegraaf samen met clubwatcher Mike Verweij al spottend met Bassie en Adriaan. Van Hooijdonk plaatste het bericht na het lezen van het uitgebreide interview van de bij Ajax ontslagen Maurice Steijn in de landelijke krant.

"Legends Valentijn en Mike met een nieuwe aflevering vandaag in De Telegraaf . Zal wel de 18e zijn denk ik zo te zien aan de titel. Aan B2 (Steijn, red.) ligt het in ieder geval niet. Fijne jaarwisseling allemaal en de groeten uit Breda", zo schreef Van Hooijdonk onlangs bij een foto van Bassie en Adriaan en de Huilende Professor.

Legends Valentijn en Mike met een nieuwe aflevering vandaag in #detelegraaf . Zal wel de 18e zijn denk ik zo te zien aan de titel. Aan B2 ligt het in ieder geval niet. Fijne jaarwisseling allemaal en de groeten uit Breda?? pic.twitter.com/Qeyio1HgD9 — Pierre van Hooijdonk (@pierrevh17) December 30, 2023

Steijn blikte in het interview met De Telegraaf uitgebreid terug op zijn kortstondige dienstverband bij Ajax. De vertrokken trainer sprak onder meer over de moeizame relatie met de eerder al vertrokken technisch directeur Sven Mislintat, die het niet zag zitten in de door Steijn aangedragen spelers en zijn eigen plan trok op transfergebied.

Driessen

Pim Sedee, presentator van de Kick-off-podcast van De Telegraaf snijdt het onderwerp vrijdag aan door enigszins spottend de tune van Bassie en Adriaan in te starten. "Hij maakt jullie eigenlijk gewoon belachelijk. Daar komt het een beetje op neer", legt Sedee voor aan Driessen en Verweij.

"Schandalig, echt schandalig", reageert Driessen met gevoel voor cynisme. "Ik had het wel gelezen hoor, en ik had het ook gehoord. Ik vond het wel lachen, prima." Sedee werpt op dat Van Hooijdonk telkens weer terugkomt op zijn moeizame verstandhouding met Steijn. De wrevel ontstond nadat de Haagse coach Sydney van Hooijdonk bij NAC Breda voornamelijk op de bank hield.

"Ja, Pierre is wel bezig met ons, ja", reageert Driessen. "En nu zijn wij weer bezig met Pierre, dus... " Verweij mengt zich vervolgens in de discussie. "Maar Pierre is ook wel een klein beetje bezig met Maurice Steijn heb ik het idee." Driessen ziet wel de humor in die opmerking. "Dat valt toch wel mee?"

Verweij gaat verder op serieuze toon. "Dus een analist van Studio Sport gaat reageren op een artikel in De Telegraaf over Maurice Steijn. En waarom?" Sedee komt direct met een antwoord. "Nou ja, hij is nogal scherp op Maurice Steijn. Hij vindt waarschijnlijk dat jullie hem de hand boven het hoofd houden."

"Dat kan ik me niet voorstellen. Dan lees je de krant niet", aldus Driessen. "Maar dat maakt voor de rest niets uit. Nee, dat is toch leuk, joh. Dat noemen ze een fittie, toch?", vraagt de journalist zich af. "Maar als jullie Bassie en Adriaan zijn, wie is Pierre dan?", wil Sedee tot slot weten. "Je hebt toch zo'n foute boef rondlopen? B2", besluit Driessen de discussie met een kwinkslag.

