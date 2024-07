Driessen vreest één ding bij Nederland - Turkije: 'Dat kan heel raar aflopen'

Driessen luidt noodklok over Nederland - Turkije: ‘Dat kan wel eens heel raar aflopen’

Valentijn Driessen vreest dat, in welk scenario dan ook, er grote rellen zullen ontstaan na Nederland - Turkije. De chef voetbal van De Telegraaf voorziet geen andere mogelijkheid, gezien het grote aantal Turkse fans in het land. Dat het nu gaat om een halve finaleplaats, gooit alleen maar meer olie op het vuur, denkt Driessen. “Het kan wel eens heel raar gaan aflopen”, voorspelt hij in de speciale EK-podcast Kick-off Oranje.

Na de 0-3 overwinning van Oranje op Roemenië dinsdag kwam Turkije uit de bus als tegenstander in de kwartfinale. Ay-Yildizlilar zetten Oostenrijk met 2-1 opzij, mede dankzij een fenomenale reflex van Mert Günok in blessuretijd.

Dat zorgde voor groot feest op veel plekken in Nederland. “Nu trokken ze nog samen op, die Nederlandse en Turkse fans. Maar ik denk dat die binnensteden zaterdag wel verbouwd worden, of door de één, of door de ander”, voorspelt Driessen woensdag.

De journalist denkt dat de randstedelijke politie ‘met het zweet in de handen zit’. “Het is natuurlijk al eerder fout gegaan”, doelt Driessen mogelijk op de rellen na Ajax - Fenerbahçe in 2015. “En nu tegen elkaar, op zo’n toernooi, in deze fase…”

“Het is geen groepswedstrijd, het is een kwartfinale, met als inzet de halve finale. Als er dan een van de twee verliest, kan het wel eens heel raar gaan aflopen.”

Uit een rondgang van het ANP blijkt dat Nederlandse gemeenten met een grote Turkse gemeenschap al extra alert zijn op de situatie van zaterdag. De uiteindelijke winnaar treft in de halve finale Engeland of Zwitserland.

Voor Turkije zou het de eerste halve finaleplaats op een EK sinds 2008 worden, toen het met 3-2 van uiteindelijke nummer twee Duitsland verloor. De laatste halve finaleplaats van Oranje dateert van vier jaar eerder: in 2004 was gastland Portugal met 2-1 te machtig voor het team van Dick Advocaat.

