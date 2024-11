Driessen haalt 'laffe' Koeman door de mangel: 'Waarom roept hij hier niks? Ongelooflijk!'

Valentijn Driessen snapt werkelijk niet waarom bondscoach Ronald Koeman zich niet durft uit te spreken tegen het WK 2034, dat zo goed als zeker door Saudi-Arabië zal worden georganiseerd. De chef voetbal van De Telegraaf probeerde op het persmoment van maandag iets los te krijgen bij Koeman over het gevoelige onderwerp, maar kreeg nul op het rekest.

''Volgens mij, als ik goed ben ingelicht door Bas (Ticheler, perschef Oranje, red.) heeft Gijs de Jong daar namens de KNVB al iets over gezegd. En daar laat ik het bij'', aldus Koeman, die niet het gevoel heeft dat een eventueel WK in Saudi-Arabië leeft bij de Oranjes-spelers. ''Ik denk dat de hedendaagse voetballer zich daar grotendeels voor afsluit. Maar ik vind niet dat we daar allemaal op moeten reageren, wat we daar van vinden.''

Presentator Wilfred Genee van Vandaag Inside haalt gelijk enkele uitspraken van Koeman over Saudi-Arabië in Helden Magazine aan. ''Ik zou daar nooit willen wonen. Ik wil in vrijheid leven en een glas wijn drinken met wie ik wil en wanneer ik wil. Ik ga niet naar een land waar ik me niet helemaal vrij voel. Ik ben daar ooit geweest, en daarna wist ik zeker dat het voor mij geen optie was om daar ooit trainer te zijn.''

''Waarom roept hij hier niks? Ongelooflijk'', snapt Driessen niet waarom Koeman op de persconferentie van het Nederlands elftal geen mening over Saudi-Arabië als WK-organisator wil ventileren. ''Ik heb daar gezeten, maar dit hoorde ik pas ná de persconferentie. Dan denk je: Als ik dat had geweten, dan kun je dat voor zijn voeten gooien.''

''Want het is natuurlijk laf als half Nederland kijkt, om niets te zeggen. En in dat blad (Helden, red.) zeg je wél iets. Kom er gewoon voor uit'', geeft de verontwaardigde Oranje-volger mee aan de bondscoach.

''Valentijn, is het nou niet een veel beter idee dat de beschaafde landen van de FIFA, zeg maar de Europese landen, een vergadering beleggen en zeggen: 'Jongens, we spreken één ding af. In landen waar de mensenrechten op dusdanige wijze geschonden worden, gaan wij niet voetballen''', hoopt Johan Derksen tot slot dat er protesten gaan volgen tegen Saudi-Arabië als WK-organisator.