Driessen drukt suggestie dat speler van Feyenoord mag dromen van Oranje direct de kop in

Valentijn Driessen vindt Thomas Beelen absoluut nog niet rijp voor het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf benadrukt dat de centrumverdediger eerst moet uitgroeien tot de leider van de Rotterdamse defensie, alvorens Oranje in beeld komt.

''Is dat een speler die misschien al kan dromen van een volgende stap? En dan bedoel ik Oranje'', werpt presentator Hein Keijser maandag op in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

Driessen velt direct een duidelijk oordeel. ''Laat hem eerst eens de verdediging van Feyenoord dragen. En de goede keuzes maken. Want hij maakt ook een aantal keer de verkeerde keuze, dan draait hij juist de verkeerde kant op.''

''Of hij bleef maar draaien, terwijl hij allang had kunnen afspelen'', is Driessen ondanks de 2-0 zege op NAC Breda kritisch op het optreden van Beelen achterin bij Feyenoord. ''Ik hoorde ook de geluiden dat hij zo goed speelde. Nou, ik vond hem helemaal niet goed spelen.''

''Maar als je het kan veroorloven om drie, vier grote fouten te maken, dan heeft die jongen goed gespeeld. Want die aantal fouten heeft hij gewoon gemaakt. Dan moet eruit, en dan moet hij de Feyenoord-defensie leiden'', geeft Driessen mee aan Beelen.

''En dan kun je gaan kijken naar een andere club. De enige club die volgens mij interesse had, was Wolverhampton Wandererers. Dan sta je onderaan in de Premier League. Die hebben geloof ik nog nul punten.'' The Wolves hebben één punt verzameld uit de eerste vijf speelronden.

Beelen vormt samen met Dávid Hancko al enige tijd het hart van de verdediging van Feyenoord. Het duo hield zondag de nul tegen NAC Breda, dat De Kuip met een 2-0 nederlaag verliet.