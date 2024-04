Driessen: ‘De loyaliteit en collegialiteit naar Ajax toe is hier ver te zoeken’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor het aanstellen van Sven Mislintat door Borussia Dortmund. De journalist van De Telegraaf haalt in de podcast Kick-off uit naar de Duitse topclub, die volgens Driessen geen enkele collegialiteit uitstraalt. "De loyaliteit van die Duitse clubs is ver te zoeken", zegt Driessen.

Mislintat gaat amper een half jaar na zijn vertrek als directeur voetbalzaken van Ajax aan de slag bij Dortmund. Mislintat krijgt een technische functie en gaat zich bezighouden met 'de planning van de ploeg', maar is niet hoofdverantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid. Oud-speler Lars Ricken is de nieuwe sportief directeur van BVB.

"Het is hartstikke leuk voor Sven Mislintat, maar het verbaast me wel", zegt Mike Verweij. "Je zou bijna denken dat ze in Duitsland geen Nederlandse media lezen."

Ook Driessen begrijpt niets van Dortmund. "De loyaliteit van die Duitse clubs is ver te zoeken. Hij heeft een collegaclub totaal verruïneerd, en: 'Wij nemen hem tóch.' Ajax is totaal verruïneerd."

"Misschien kan-ie twaalf spelers van Ajax overnemen", zegt Verweij cynisch. "De nieuwe Frenkie de Jong is denk ik best wel te koop bij Ajax", reageert Driessen met een cynische ondertoon, doelend op Sivert Mannsverk.

Verweij vervolgt: "Als jij over Benjamin Tahirovic zegt: 'Hij is wereldwijd de beste op zijn positie in zijn leeftijdscategorie', dan moet je ook zoveel karakter hebben om hem morgen te kopen van Ajax. Hoe vaak krijg je de kans om de beste speler op een bepaalde positie te halen?"

"Borna Sosa gaat-ie ook halen natuurlijk", voegt presentator Pim Sedee toe. "Dat ligt eraan bij welke zaakwaarnemer hij zit", sneert Verweij. "Die zit nu bij SEG."

