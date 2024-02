Driessen: ‘Als je hem nu ziet, zou ik er nog geen vijf miljoen voor geven’

Valentijn Driessen verwacht dat Feyenoord een moeilijke periode tegemoet gaat. De Rotterdammers raakten in één week tijd liefst drie basisspelers kwijt en steken sowieso al niet in blakende vorm. Santiago Gimenez spant daarbij de kroon, vindt Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in een video-item 'nog geen vijf miljoen' voor de spits te geven in zijn huidige vorm.

Nadat Justin Bijlow zondag al afhaakte in de competitie tegen AZ, liepen ook Gernot Trauner en Quinten Timber blessures op in het tweede treffen met de Alkmaarders in een paar dagen tijd. Met name over Timber heerst nog een hoop onzekerheid.

De middenvelder heeft een hersenschudding en het Europa League-affiche tegen AS Roma wordt daarmee een race tegen de klok. Driessen vreest het ergste.

"Ik denk dat hij Roma niet gaat halen", voorspelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Dat is wel echt een aderlating, zeker omdat Feyenoord helemaal niet zo goed draait."

"Het flitsende is ervan af, het is allemaal weinig fris. Ik denk dat Feyenoord best wel een moeilijke periode tegemoet gaat."

Daarbij wijst Driessen ook met het vingertje naar Gimenez. De Mexicaan lijkt al weken de weg kwijt, na nog zo flitsend van start te zijn gegaan dit seizoen.

Driessen zou dan ook 'nog geen vijf miljoen geven' als hij de onderhandelingen namens een club zou leiden. "Op termijn denken ze hem voor vijftig miljoen te kunnen verkopen, maar dat is natuurlijk nooit geboden. Dan zou ik het natuurlijk direct gedaan hebben."

"Als je hem nu ziet, zou ik nog geen vijf miljoen voor hem geven."

Gimenez' laatste treffer dateert van half januari, toen hij de 2-0 aantekende in het thuisduel met NEC. Sindsdien is de teller gestokt. Desondanks staat hij nog altijd tweede in het topscorersklassement van de Eredivisie met negentien goals. Alleen Pavlidis (twintig) maakte er meer; Luuk de Jong volgt Gimenez op de voet met achttien.

