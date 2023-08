Dries Mertens beslist CL-duel met fenomenale volley van buiten de zestien

Woensdag, 2 augustus 2023 om 22:29 • Bart DHanis • Laatste update: 22:42

Galatasaray heeft zich dankzij een 1-0 overwinning verzekerd van een plaatsje in de volgende ronde van de Champions League-play-offs. In de tweede voorronde was de club uit Istanbul over twee duels met 3-2 te sterk voor het Litouwse FK Zalgiris. Nu de Turkse topclub deze horde heeft overleefd, is het er nog niet: er moeten nog twee tegenstanders verslagen worden voor Cim Bom verzekerd is van een plek in de groepsfase van het miljardenbal. Dries Mertens maakte op een fenomenale manier het enige doelpunt van de wedstrijd.

What a hit from Galatasaray's Dries Mertens! ?????? pic.twitter.com/bDckauVWNY — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 2, 2023

Al vanaf de eerste minuut maakte Galatasaray de meeste aanspraak op een doelpunt. In Litouwen hielden de ploegen elkaar nog in evenwicht: 2-2. In eigen huis heeft de Turkse topclub alsnog de volgende ronde veiliggesteld. Sergio Oliveira was met zijn hoofd al dicht bij een treffer, maar hij kopte net naast. In de 31e minuut brak Mertens vervolgens alsnog de ban, door de bal uit een corner in één keer binnen te volleren. Na het doelpunt probeerde de thuisploeg nog wel aan te drukken, maar tot een grote kans kwam het niet.

In het tweede bedrijf had Galatasaray weer het betere van het spel. Na een uur spelen was Mertens heel dicht bij zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. De Belg kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld en haalde meteen uit. Zijn poging werd echter knap gekeerd door doelman Edvinas Gertmonas. Tot echt grote kansen kwam de thuisploeg verder niet, maar in de problemen kwam het evenmin.

Een kwartier voor tijd leek de hoop op een gelijkmaker definitief vervlogen, toen de scheidsrechter een rode kaart liet zien aan Nassim Hnid. De Tunesische centrale verdediger mocht uiteindelijk toch op het veld blijven staan: na het bekijken van de beelden degradeerde de Franse leidsman Willy Delajod de rode kaart tot een gele. Toch wist de uitploeg ook met elf man geen gevaar te stichten, waardoor de wedstrijd eindigde in een 1-0 overwinning voor Galatasaray.