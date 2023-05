Drie wedstrijden in Nederland direct na een doelpunt stilgelegd

Vrijdag, 12 mei 2023 om 21:33 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:44

In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn vrijdagavond maar liefst drie duels tijdelijk stilgelegd nadat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Eerst ging het mis bij FC Eindhoven – Helmond Sport, even later werd ook FC Twente – NEC tijdelijk stilgelegd en tot slot ging het mis bij FC Den Bosch – Almere City FC. Bij alle drie de wedstrijden deden de incidenten zich vlak na een doelpunt voor.

In de Brabantse Derby tussen Eindhoven en Helmond kwam de uitploeg via Jelle Goselink vlak na rust op een 0-1 voorsprong. Hij vierde het feestje met de meegereisde supporters, waarbij er een aantal bekers bier op het veld belandden. Scheidsrechter Nick Smit besloot daarop de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Scheidsrechter Nick Smit legt FC Eindhoven - Helmond Sport stil

In Enschede ging het niet veel later ook mis. De thuisploeg kwam op een 2-0 voorsprong via Virgil Misidjan, na een prachtige steekbal van Vaclav Cerny. Bij het vieren van het doelpunt werd er bier op het veld gegooid, waarna scheidsrechter Danny Makkelie besloot te staken. De arbiter gaf later bij ESPN aan dat hij de bekers niet zelf op veld had zien belanden, maar werd ingelicht door de VAR.

“Ik heb het in het veld niet gezien, maar op de beelden is te zien dat Cillessen het bekertje net ontwijkt", aldus Makkelie. "Gelukkig maar, anders hadden we de wedstrijd definitief moeten staken." Met het gegeven dat sommige mensen de maatregel van de KNVB overtrokken vinden, kan de scheidsrechter niet zoveel. "Het maakt niet uit of het nou twee of drie bekers zijn, het moet gewoon helemaal niet gebeuren. Doe het niet. Drink dat biertje lekker op, het kost nog best veel ook geloof ik."

Tot slot werd ook in Den Bosch om diezelfde reden een wedstrijd gestaakt. Na de 2-2 van de thuisploeg vierde Nick de Groot het feestje met de fanatieke aanhang, waarbij ook 'vreugdebier' op het veld terecht kwam.

Een biertje op het veld brengt ook FC Den Bosch - Almere City FC tot stilstand