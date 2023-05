Drie wedstrijden in Keuken Kampioen Divisie gestaakt om vreugdebier en vuurwerk

Er zijn vrijdagavond weer een aantal wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie tijdelijk stilgelegd. Waar vorige week nog drie KKD-duels werden stilgelegd omdat supporters 'uit blijdschap' bekertjes bier op het veld gooiden, ging het vrijdag wederom mis. De wedstrijd tussen De Graafschap en FC Den Bosch werd na vijftig minuten spelen stilgelegd, doordat supporters van Den Bosch vuurwerk op het veld gooiden. Ook bij het treffen tussen Heracles Almelo en Jong Ajax zochten beide ploegen vijftien minuten de kleedkamers op. Supporters van de thuisclub gooiden uit blijdschap bekertjes op het veld. In Velsen-Zuid, waar Telstar en NAC tegenover elkaar stonden, werd tevens een 'afkoelperiode' ingelast. Ook daar belandden enkele bekers op de grasmat.

Lang ging het goed in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, maar in Doetinchem ging het vlak na rust echter toch mis. Uitsupporters van Den Bosch gooiden met vuurwerk vanuit het uitvak. Na een kwartier werd het duel weer hervat. In Almelo dirigeerde scheidsrechter Jochem Kamphuis de spelers naar binnen, nadat vreugdebier het veld had bereikt na de 2-0 van Lucas Schoofs. Ook scheidsrechter Robin Gansner laste een afkoelperiode in, nadat supporters van Telstar bij het vieren van een treffer van Quinten van den Heerik uit blijdschap bekers bier op het veld gooiden.