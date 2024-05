Drie spelers uit EK-selectie Nederlands elftal doen niet mee tegen Canada

Ronald Koeman kan in het oefenduel met Canada niet beschikken over drie spelers, zo maakt hij woensdag duidelijk tijdens het persmoment in Zeist. Waar Frenkie de Jong nog geblesseerd is, zijn Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders vanwege clubverplichtingen nog niet inzetbaar. Het is onduidelijk of Donyell Malen wel minuten kan maken. Verder maakt de bondscoach spoedig bekend wie er onder de lat staat op het EK.

Hoewel het seizoen voor Reijnders er bij AC Milan op zit, moet hij nog met zijn club een oefenwedstrijd spelen tegen AS Roma. Dat duel wordt komende vrijdag afgewerkt in Australië. “Waarschijnlijk om financiële redenen”, merkt Koeman op.

Dat betekent dat Reijnders weliswaar zou kunnen aansluiten op 3 juni, maar Koeman verwacht dat de middenvelder dan nog niet fit genoeg is om aan te sluiten. “We kunnen eigenlijk pas een beroep doen op onze spelers vanaf 3 juni.”

“Als ik een jongen zoals in dit geval Tijjani na een reis naar Australië op 3 juni bij mij krijg, met een jetlag, dan heb ik daar op 6 juni ook niks aan. Nu heeft hij een aantal dagen rust en komt hij superfit binnen. Dat vind ik voldoende in zijn geval.”

Koopmeiners speelt komende zondag met Atalanta nog een inhaalwedstrijd tegen Fiorentina. Net las Reijnders heeft ook de Atalanta-middenvelder toestemming om rust te nemen tot 7 juni. “Als iemand fit is, dan is hij het wel."

Malen speelt zaterdag met Borussia Dortmund de Champions League-finale tegen Real Madrid, waardoor hij ook nog niet op zaterdag aansluit. De aanvaller komt op 2 of 3 juni naar de groep, afhankelijk van de afloop van de eindstrijd. “Laten we voor hem hopen op 3 juni”, glimlacht Koeman. Of Malen inzetbaar is tegen Canada, laat Koeman in het midden.

Op donderdag 6 juni speelt Nederland tegen de Canadezen, waarna het uitzwaaiduel volgt op maandag 10 juni. In de laatste wedstrijd voor de start van het EK is IJsland de tegenstander.

