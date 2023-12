Drie slechtste Ajax-spelers krijgen van L'Équipe een 3 als rapportcijfer

Vrijdag, 1 december 2023 om 09:44 • Jan Hoeksema • Laatste update: 10:08

De Franse media zijn na afloop van het duel tussen Olympique Marseille en Ajax (4-3) weinig enthousiast over het optreden van de Amsterdammers. Vooral de verdedigers van John van 't Schip moeten het ontgelden, terwijl er ook één lichtpuntje is aan Amsterdamse zijde.

Marseille kwam donderdagavond in de eerste helft tot twee keer toe op voorsprong, maar beide keren wist Ajax weer langszij te komen. In het tweede bedrijf scoorden de Fransen wederom tweemaal, waarvan de laatste goal te machtig bleek voor de formatie van Van 't Schip.

Pierre-Emerick Aubameyang was de grote man aan de kant van Marseille, daar de Gabonees een hattrick scoorde. Namens Ajax wist Brian Brobbey twee keer het net te vinden. Bij een 3-2 tussenstand ontving Steven Berghuis een rode kaart. Supersub Chuba Akpom maakte desondanks een derde Amsterdamse gelijkmaker, maar moest toekijken hoe Marseille in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop kreeg en benutte na een blunder van Ajax-doelman Diant Ramaj.

Het keerpunt in de wedstrijd was de rode prent voor Berghuis, zo schrijft L'Équipe.. "De eerste helft was levendig. Marseille wilde druk zetten en de Nederlanders waren in staat om de Marseille-verdediging pijn te doen in de omschakeling. De tweede helft was minder pijnlijk voor Marseille, vooral vanwege de gestoorde tackle van Steven Berghuis op Joaquín Correa."

De Franse krant is bijzonder enthousiast over Brobbey en beoordeelt de 21-jarige aanvaller met een 8. Aubameyang, die een hattrick scoorde en het winnende doelpunt maakte, kreeg hetzelfde rapportcijfer. De verdedigers van Ajax komen er minder goed van af.

Zo krijgen Ramaj en Jorrel Hato beiden een 3 voor hun optreden, waar de rest van de Amsterdamse defensie beoordeeld wordt met het cijfer 4. De derde Ajacied met het rapportcijfer 3 is Berghuis.

Footmercato beoordeelde slechts één Ajacied met een voldoende: Brobbey. De trefzekere spits wordt bewierookt om hoe hij zijn lichaam gebruikt om tot twee doelpunten te komen. "Stevig met zijn rug naar het doel speelt hij verdedigers uit door zich slim te draaien. Met zijn fysieke kracht heeft hij het zijn tegenstanders moeilijk gemaakt."

Hetzelfde medium beoordeelt de Amsterdamse defensie met belabberde cijfers, waarbij Anton Gaaei het laagste cijfer van iedereen krijgt. "De rechtsback kende een moeilijke wedstrijd. Geconfronteerd met de druk van Marseille kon hij zijn hoofd niet koel houden en stapelden de foute passes zich op."