Dramatisch AZ wordt drie dagen voor PSV-uit vernederd door Heracles

Nummer vier AZ heeft woensdagavond verzuimd om op een punt van nummer drie FC Twente te komen. Trainer Maarten Martens zag zijn ploeg met name in de eerste helft van het uitduel met Heracles Almelo (5-0 nederlaag) enorm falen. Twente komt later in actie tegen sc Heerenveen en bij winst stijgt de voorsprong op AZ naar zeven punten en is een ticket voor de voorronde van de Champions League een stuk dichterbij.

Brian De Keersmaecker opende de score voor Heracles na bijna twintig minuten spelen. De Belgische middenvelder werd net buiten de zestien aangespeeld en krulde de bal op fabelachtige wijze in de linkerhoek achter doelman Mathew Ryan: 1-0. De doelpuntenmaker kreeg kort daarvoor overigens geel voor een tackle op Jordy Clasie en mist hierdoor het eerstvolgende duel van Heracles tegen Sparta Rotterdam.

Het werd van kwaad tot erger voor AZ, dat het helemaal weggaf in de slotfase van de eerste helft in het Erve Asito. In de 38ste minuut haalde Riechedly Bazoer Jizz Hornkamp onderuit in het strafschopgebied, waardoor Heracles een penalty kreeg. Hornkamp ging zelf achter de bal staan en stuurde doelman Ryan vervolgens de verkeerde kant op.

Heracles staat met 3??-0?? voor bij rust tegen AZ ?????#heraz — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2024

Slechts twee minuten later kreeg Heracles opnieuw een strafschop. Kristijan Belic gleed ongelukkig uit en nam Bryan Limbombe mee in zijn val. De arbitrage kende geen genade met de AZ'er en kende wederom een strafschop toe. Hornkamp wist Ryan weer te passeren vanaf elf meter: 3-0. Kort voor rust schoot Eredivisie-topscorer Vangelis Pavlidis (24 goals) van dichtbij nog hoog over, exemplarisch voor de eerste helft van de bezoekers.

Geen comeback

De zichtbaar teleurgestelde Martens greep halverwege in en bracht Ruben van Bommel en Jayden Addai binnen de ploeg. Wouter Goes en de ongelukkige Belic bleven achter in de kleedkamer van AZ. Van Bommel gaf direct zijn visitekaartje af, al slaagde de invaller er niet in om in kansrijke positie doelman Michael Brouwer te passeren.

AZ toonde wel degelijk herstel in de beginfase van de tweede helft en had ook het meeste balbezit. De zo gewenste aansluitingstreffer bleef echter uit, ondanks goede kansen voor Pavlidis en Dani de Wit. Heracles verdedigde vooral gegroepeerd na rust en loerde zo nu en dan op de counter.

Martens stuurde in de slotfase Alexandre Penetra en Mees de Wit het veld in. AZ bleef het tot het einde proberen, maar spannend werd het nooit meer in Almelo. Heracles, waar Hornkamp een publiekswissel kreeg, deed de bezoekers in de slotminuut extra pijn. Mohamed Sankoh stond net geen buitenspel en schoot van dichtbij de 4-0 binnen. Diezelfde Sankoh schoof ver in blessuretijd ook nog de 5-0 binnen.

Een zeer belangrijke overwinning voor Heracles, dat dankzij de ruime zege op AZ zeven punten boven de gevreesde zestiende plek staat. Aan de andere kant is het wonden likken voor Martens en consorten. Daar is overigens niet veel tijd voor, want zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen koploper PSV.

