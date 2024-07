Dramatisch nieuws voor Arne Slot en Liverpool? ‘Normaal gesproken wordt dit een heel lange schorsing’

Darwin Núñez moet vrezen voor een heel lange schorsing, zo concludeert Jeroen Kapteijns, journalist namens De Telegraaf, na het zien van beelden van de 25-jarige spits. Na afloop van de halve finale op de Copa América tussen Uruguay en Colombia liep het compleet uit de hand.

Op beelden is te zien hoe meerdere Uruguayaanse spelers de tribunes bestormen en in gevecht gaan met Colombiaanse fans. Núñez kon amper worden tegengehouden, deelde klappen uit en moest die ook incasseren.

De sfeer tijdens Uruguay - Colombia (0-1) was al behoorlijk verhit en na afloop van het duel ging het mis. Meerdere Uruguayanen, waaronder Núñez en José María Giménez (Atlético Madrid), deden een poging om Colombiaanse fans op de tribunes in het Bank of America Stadium in Charlotte te raken.

In ieder geval in het geval Núñez is dat ook gelukt, zo is duidelijk te zien op beelden. Giménez verklaarde na afloop waarom het uit de hand is gelopen op de tribunes. “Het was een ramp. Er was geen politie en we moesten onze gezinnen verdedigen. Er waren pasgeboren baby’s. Dit is de schuld van twee of drie mensen die een paar drankjes te veel op hadden en niet weten hoe ze moeten drinken.”

Schorsing

Kapteijns denkt dat het onderzoek negatief kan uitpakken voor Núñez. “Er worden rake klappen uitgedeeld. Normaal gesproken wordt dit een heel lange schorsing voor met name Darwin Núñez. Bizar gedrag van de Liverpool-speler, die van alles naar zijn hoofd gegooid krijgt maar zich niet zo moet laten meeslepen.” Op een van de vele video's valt ook te zien dat Núñez met een stoel probeert te gooien.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL is een onderzoek gestart naar het incident. Fans van Liverpool vrezen inmiddels voor een langdurige schorsing van Núñez, die kan worden overgenomen door FIFA. Het toepassen van geweld wordt normaliter hard bestraft. In het geval dat de wereldvoetbalbond een langdurige straf overneemt, moeten the Reds de aanvalsleider mogelijk langere tijd missen.

Arne Slot, die deze zomer is begonnen aan zijn klus bij Liverpool, zal hopen dat het bij een schorsing als international blijft. De voormalig succescoach van Feyenoord onthulde onlangs al dat hij Núñez heeft verteld dat de Uruguayaan een belangrijke rol kan gaan spelen op Anfield.

