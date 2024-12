Drama in Guinee: tientallen doden bij voetbalwedstrijd

In Guinee zijn er tientallen mensen om het leven gekomen bij een voetbalwedstrijd, dat meldt de NOS. De wedstrijd was onderdeel van een voetbaltoernooi ter ere van Mamady Doumbouya, de leider van de militaire junta die sinds 2021 aan de macht is.

De geweldsuitbarsting gebeurde in de stad Nzérékoré bij een wedstrijd tussen de club uit die stad en een voetbalclub uit Labé.

In de slotfase zou de wedstrijd volledig uit de hand zijn gelopen. Na een controversiële beslissing van de scheidsrechter besloten fans het veld te bestormen. De politie greep vervolgens in met traangas. Dat lokte een reactie uit van de supporters, die met stenen begonnen te gooien.

Omdat er maar één uitgang aanwezig was ontstond er volledige chaos, meldt de NOS op basis van de Franse radiozender RFI.

Hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen is nog niet bekend. Ook het exacte aantal doden is nog niet met zekerheid te zeggen. Lokale artsen laten weten: “Lichamen liggen zo ver het oog rijkt, het mortuarium is vol."

Premier Bah Oury heeft op X gereageerd op de gebeurtenissen. "De regering betreurt de incidenten die de voetbalwedstrijd ontsierden." De premier weigert te vermelden hoeveel slachtoffers er precies zijn. Hij roept op tot kalmte, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.