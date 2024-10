Door Erik ten Hag afgeserveerde speler reageert op zijn ontslag bij Manchester United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor David de Gea, die veelzeggend reageert op het ontslag van Erik ten Hag.

De voormalig Ajax-trainer kreeg maandagmiddag de zak bij Manchester United. De clubleiding van the Red Devils achtte Ten Hags positie niet langer houdbaar wegens de uiterst teleurstellende presentaties en het gebrek aan progressie in het vertoonde spel.

David de Gea, die één seizoen onder Ten Hag speelde op Old Trafford, reageerde maandagmiddag ogenschijnlijk op het vertrek van de manager. De Spaanse doelman, die sinds dit seizoen uitkomt voor Fiorentina, had geen woorden en slechts één emoji nodig.

In juli schreef The Athletic nog dat De Gea maar wat graag zou terugkeren bij Manchester United. De keeper stelde daarbij wel één belangrijke eis: Ten Hag en John Murtough, directeur bij the Mancunians ten tijde van De Gea's vertrek, moesten dan weg zijn.

Zoals bekend bleef de Nederlandse trainer afgelopen zomer aan bij Manchester United en dus kwam het niet van een rentree van de Spanjaard op Old Trafford.