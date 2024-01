Door AZ ontslagen Pascal Jansen gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA

Pascal Jansen zat afgelopen weekend op de tribune in de Johan Cruijff ArenA. Ajax nam het zondag op tegen RKC Waalwijk (4-1 winst) en deed dat onder toeziend oog van Jansen, die pas werd ontslagen bij AZ. De aanwezigheid van Jansen wordt bevestigd door het Noordhollands Dagblad.

Op het X-account van KlerryHunstra duikt een foto van Jansen in de Johan Cruijff ArenA op. De vijftigjarige oefenmeester werd gespot met een ‘Peaky Blinders-achtige' pet op zijn hoofd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij is in zijn eerste vrije weekend naar de ArenA gegaan, dat is toch wel grappig”, wordt door AZ-watcher Theo Brinkman onthuld in de podcast. “Hij woont in Almere dus dat is lekker dichtbij.”

“Hij moet de contacten nu natuurlijk weer een beetje gaan warmhouden”, klinkt het vervolgens in de podcast. “Ik denk dat hij er in het wereldje wel goed op staat. Hij is met zijn kennis een aanwinst voor iedere voetbalorganisatie.”

Toch werd Jansen vorige week woensdag ontslagen door technisch directeur Max Huiberts. De trainer werd verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. De club was bang dat plek vier in gevaar zou komen als er geen actie werd ondernomen.

Het ontslag werd door voetbalminnend Nederland met verbazing waargenomen. Johan Derksen zei bij Vandaag Inside dat AZ hem een nieuw contract had moeten geven, in plaats van hem de deur te wijzen.

AZ schoof Maarten Martens door als hoofdtrainer van de club uit Alkmaar. In zijn eerste wedstrijd aan het roer wist hij niet voor het gewenste schokeffect te zorgen. AZ speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties