Donyell Malen zet zichzelf in de etalage met doelpunt bij winnend Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft zondag drie punten gepakt op bezoek bij VfL Wolfsburg: 1-3. Nederlander Donyell Malen opende de score in de Volkswagen Arena, in mogelijk zijn laatste wedstrijd namens BVB.

Malen wordt al maanden gelinkt aan een winters vertrek uit Dortmund. De 25-jarige aanvaller zou zelf het liefst in de Premier League aan de slag gaan.

In Wolfsburg had trainer Nuri Sahin weer eens een basisplaats in petto voor Malen. De 41-voudig international beloonde zijn oefenmeester na 25 minuten voor het vertrouwen.

Uit een hoekschop van Ramy Bensebaini was het Malen die Wolfsburg-doelman Kamil Grabara wist te verschalken met een halve omhaal: 0-1.

De openingstreffer gaf Borussia Dortmund vleugels. Op aangeven van Julian Brandt verdubbelde Maximilian Beier de score: 0-2. Nog binnen het half uur was ook het derde doelpunt van de bezoekers een feit.

Ditmaal was het Beier die Brandt bediende: 0-3. Na een uur spelen deed Wolfsburg eindelijk iets terug via verdediger Denis Vavro: 1-3.

Even leek het nog spannend te worden, toen Pascal Gross met rood van het veld werd gestuurd vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. In het resterende half uur wist Wolfsburg echter niet meer te scoren.