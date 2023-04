Donyell Malen onderstreept topvorm en helpt Borussia Dortmund aan koppositie

Zaterdag, 22 april 2023 om 20:24 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:21

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond de koppositie in de Bundesliga overgenomen van Bayern München. De ploeg van trainer Edin Terzic won met 4-0 van Eintracht Frankfurt. Grote man aan de kant van die Borussen was Donyell Malen, die twee keer scoorde en voor het vijfde Bundesliga-duel op rij trefzeker was. Doordat Bayern eerder op zaterdag met 3-1 verloor bij FSV Mainz 05, heeft Dortmund nu één punt meer dan de club uit München.

Bij Dortmund begon er één andere speler in de basis ten opzichte van het duel met VfB Stuttgart (3-3) van vorige week zaterdag: Nico Schlotterbeck keerde terug van een blessure, waardoor Emre Can doorschoof naar het middenveld en Salih Özcan genoegen moest nemen met een plek op de bank. Malen mocht het opnieuw vanaf de eerste minuut laten zien. Aan de kant van Frankfurt was er vanzelfsprekend weer een basisplek voor voormalig Eredivisionist Mario Götze.

?????????????? ????????????????????????????! ?????? Dortmund start ijzersterk tegen Frankfurt. Dankzij doelpunten van Jude Bellingham en Donyell Malen staan 'Die Borussen' op een comfortabele 2-0 voorsprong! ?? https://t.co/gMaf9FhDxc#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Bkbc93RFHT — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 22, 2023

De thuisploeg was behoorlijk effectief in de eerste helft: Dortmund kreeg vier goede kansen in de eerste helft, en scoorde drie keer. Na een kleine twintig minuten opende Jude Bellingham op fraaie wijze de score, door bij zijn tegenstander weg te draaien en de bal in de lange hoek te schieten. Vijf minuten later maakte Malen de 2-0, nadat Karim Adeyemi hem met een kopbal oog in oog met doelman Kevin Trapp had gezet. De Nederlander was daarmee voor het vijfde Bundesliga-duel op rij trefzeker voor Dortmund; de laatste speler van die Borussen die dat lukte was Erling Braut Haaland in 2021.

Nadat Adeyemi oog in oog met Trapp had gemist, werd het vlak voor rust via Mats Hummels alsnog 3-0. De verdediger kopte een voorzet van Raphaël Guerreiro binnen. Ook Frankfurt kreeg in de eerste helft een aantal mogelijkheden om te scoren, maar Götze (ingreep Hummels en even later naast), Randal Kolo Muani (redding Gregor Kobel) en Aurélio Buta (opnieuw redding Kobel) wisten geen doelpunt te maken.

5 - Dortmund's Donyell Malen has scored in five consecutive Bundesliga appearances - the first player to do so for BVB since Erling Haaland in 2021 (run of six). Form. #BVBSGE pic.twitter.com/Iw4iKQyW2e — OptaFranz (@OptaFranz) April 22, 2023

Ook in de tweede helft domineerde Dortmund en kreeg het kansen. Bellingham en Julian Brandt wisten het net niet te vinden, maar Malen deed dat halverwege de tweede helft wel. Op aangeven van opnieuw Adeyemi schoot hij in de lange hoek raak: 4-0. Frankfurt wist vervolgens niet meer voor gevaar te zorgen, waardoor de wedstrijd als een nachtkaars uitging en Dortmund zich na het laatste fluitsignaal de nieuwe Bundesliga-koploper mocht noemen.