Donyell Malen bereikt persoonlijk akkoord: transfer lijkt kwestie van tijd

Donyell Malen is weer een stap dichterbij een vertrek bij Borussia Dortmund. De Nederlandse aanvaller heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Aston Villa en is zo heel hard op weg naar de Premier League, zo meldt Voetbal International.

Het enige echte obstakel is nog het akkoord tussen beide clubs. Volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg, gespecialiseerd in de Duitse transfermarkt, mikt Dortmund op een bedrag van minstens dertig miljoen euro.

Aston Villa heeft Malen bovenaan het prioriteitenlijstje gezet en de aanvaller wil zelf graag de stap maken naar de Premier League. De voormalig PSV'er heeft daarom ook zijn jawoord gegeven aan Villa en wil een meerjarige verbintenis aangaan.

De Champions League-deelnemer wil de Nederlandse international nog deze maand aan het selectiebestand toevoegen. Mocht de club die geleid wordt door Unai Emery tot een akkoord komen met Dortmund, zal Malen zich spoedig melden in Birmingham.

Aston Villa bracht deze week tot twee keer toe een bod uit op Malen. Het eerste bedroeg zestien miljoen euro plus bonussen, het tweede achttien miljoen euro plus bonussen. Dat was echter niet genoeg.

Malen zou bij the Villans opnieuw samen komen te spelen met Ian Maatsen. Voor de Nederlandse wingback, die vorig seizoen bij die Borussen nog samenspeelde met zijn landgenoot, betaalden de Engelsen 45 miljoen euro.

In Dortmund is Malen dit seizoen niet verzekerd van een basisplek. In dertien Bundesliga-optredens kwam de pijlsnelle voorhoedespeler tot drie doelpunten. In het systeem van Nuri Sahin zijn spitsen Serhou Guirassy en Maximilian Beier ook met regelmaat basisklanten.