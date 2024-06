Donny van Iperen vertelt over zijn herstel na harde botsing met keeper in 2022

Het gaat naar omstandigheden goed met Donny van Iperen, de profvoetballer die twee jaar geleden in coma raakte na een ongelukkige botsing met zijn keeper bij Zimbru Chisinau. Dat vertelt de 29-jarige Nederlander in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Iperen kan veel dingen weer zelfstandig doen. “Dit had niemand verwacht. Al wist iedereen wel wat voor mentaliteit ik had.”

Van Iperen kwam in de zomer van 2022 hard in botsing met zijn eigen keeper bij Zimbru Chisinau en lag daarna dagenlang in coma. Er werd zelfs gevreesd voor zijn leven. “Daar heb ik natuurlijk niks van meegekregen”, begint Van Iperen. “Ik begreep later dat mijn vader in staat was om de stekker eruit te trekken. Hij wilde mij niet zien lijden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Nederlander, die een verleden heeft bij onder meer Go Ahead Eagles, Jong AZ en Telstar, kan zich weinig meer herinneren van de desbetreffende botsing. “Ik weet nog dat we een vrije trap hadden. Daarna weet ik helemaal niets meer.” Van Iperen spreekt van ‘pure pech’. “Want een botsing kom je overal tegen.”

“Alleen bij mij liep het net even wat anders af. Je ziet dat ik al bewusteloos ben voordat ik de grond raak.” Na het ongeluk in Moldavië stroomden er veel berichten uit Nederland binnen bij Van Iperen. Zijn broer en zus zetten daarnaast een crowdfundingsactie op om een speciale behandeling in Amerika te kunnen betalen.

Die behandeling, die vooral was gericht op zijn hersenen en ogen, is inmiddels achter de rug. Van Iperen zal alleen nooit meer kunnen voetballen, maar dat heeft hij geaccepteerd. “Dat moet ook. Als je in het negatieve blijft hangen, dan maak je geen stappen.”

De Nederlander kan veel dingen wel weer: lopen, praten, zichzelf aankleden en nog meer. “Het had inderdaad veel erger kunnen zijn. Dat ik mijn bed niet meer zou uitkomen. In dat opzicht mag ik van geluk spreken. Maar zo zie ik dat niet. Ik kan nooit meer doen wat ik het allerleukste vind. Dan kan je niet zeggen dat je geluk hebt gehad.”

Zimbru Chisinau bleef het salaris van Van Iperen wel doorbetalen na zijn ongeluk, maar heeft zich niet aan een aantal afspraken gehouden. “Mijn contract zou worden verlengd wanneer ze Europees voetbal zouden halen. Dat hebben ze niet gedaan.” De Nederlander hoopt daar samen met de VVCS en UEFA een oplossing voor te vinden, maar wil de club wel aanklagen.

“Ik bleek niet eens verzekerd te zijn, terwijl dat wel in mijn contract stond. Zij hadden mij dat moeten zeggen. Of dat het mijn eigen keuze was. Maar dat is nooit gebeurd. In Nederland was dat nooit gebeurd. Zonder een ongevallenverzekering mag je niet voetballen.” Van Iperen moet alle medische kosten daardoor zelf betalen. Dat gaat niet om miljoenen, maar ‘eerder om een paar ton’. “Ik wil ook niet dat ze door mij failliet raken.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties