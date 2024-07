Donny van de Beek officieel gepresenteerd bij nieuwe club en tekent voor 4 jaar

Donny van de Beek officieel gepresenteerd bij Girona en tekent voor vier jaar

Donny van de Beek heeft zijn transfer naar Girona definitief te pakken. De Nijkerkervener tekent een contract voor drie seizoenen bij de Catalanen, met wie hij komend seizoen uitkomt in de Champions League.

Van de Beek levert Manchester United volgens Fabrizio Romano minimaal een half miljoen euro op. Door middel van makkelijk haalbare bonussen kan dat bedrag oplopen naar vier à vijf miljoen. Het totale kostenplaatje voor Girona kan middels moeilijker haalbare bonussen oplopen tot tien à vijftien miljoen.

Van de Beek maakte in 2020 de overstap van Ajax naar Manchester United, maar wist daar, mede door blessureleed, nooit aan de hoge verwachtingen te voldoen. Vorig seizoen werd Van de Beek verhuurd aan Eintracht Frankfurt, maar ook dat avontuur mondde uit in een teleurstelling gezien zijn geringe speeltijd.

"Ik wil iedereen bedanken voor de support in de afgelopen jaren", schreef Van de Beek onlangs in zijn afscheidsbericht aan Manchester United. "Vanaf het moment dat we aankwamen bij Manchester United, hebben we ons meteen extreem welkom gevoeld en daarvoor zijn we jullie dankbaar", vervolgde Van de Beek.

"Bedankt naar iedereen bij deze club die heeft geholpen ons thuis te laten voelen. Speciale dank gaat uit naar alle fans die deze jaren onvergetelijk hebben gemaakt. Los van het voetbal zal Manchester altijd een speciale plek in onze harten hebben door de geboorte van onze twee kinderen."

"Veel succes iedereen, onze paden zullen weer kruisen", besloot Van de Beek. Het nieuwe avontuur van de negentienvoudig Oranje-international begint nu.

In Spanje gaat hij dus spelen voor Girona, dat eerder deze week al Gabriel Misehouy presenteerde. De jongeling komt transfervrij over van Ajax. Ook Daley Blind staat onder contract bij de stuntploeg van het afgelopen LaLiga-seizoen.

