Donny van de Beek heeft na vertrek boodschap voor Manchester United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Donny van de Beek, die reageert op zijn aanstaande vertrek bij Manchester United.

Donny van de Beek is bijna speler van Girona. De 27-jarige middenvelder stond de laatste vier jaar onder contract bij Manchester United, maar verlaat die club deze zomer. Op Instagram heeft hij nu voor het eerst gereageerd op zijn vertrek van Old Trafford.

Van de Beek heeft mooie woorden over voor de 'Manchester United-familie'. "Vandaag is een memorabele dag, want mijn avontuur bij de club komt tot een eind", schrijft de voormalig Ajacied.

"Ik wil iedereen bedanken voor de support in de afgelopen jaren. Vanaf het moment dat we aankwamen bij Manchester United, hebben we ons meteen extreem welkom gevoeld en daarvoor zijn we jullie dankbaar", vervolgt Van de Beek.

"Bedankt naar iedereen bij deze club die heeft geholpen ons thuis te laten voelen. Speciale dank gaat uit naar alle fans die deze jaren onvergetelijk hebben gemaakt. Los van het voetbal zal Manchester altijd een speciale plek in onze harten hebben door de geboorte van onze twee kinderen."

"Veel succes iedereen, onze paden zullen weer kruisen", besluit Van de Beek. Binnenkort begint de negentienvoudig Oranje-international aan een nieuw avontuur.

In Spanje gaat hij dus spelen voor Girona, dat eerder op de woensdag al Gabriel Misehouy presenteerde. De jongeling komt transfervrij over van Ajax. Ook Daley Blind staat onder contract bij de stuntploeg van het afgelopen LaLiga-seizoen.

