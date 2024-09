Donnarumma verklaart recordgoal Frankrijk: 'Had mijn handschoenen nog niet aan'

Gianluigi Donnarumma heeft een wel heel opvallende verklaring gegeven voor de vroege tegengoal tegen Frankrijk. De doelman van Italië moest vrijdagavond al na twaalf seconden vissen en had daar een goed excuus voor. Hij had zijn handschoenen nog niet aan.

Italië beleefde een horrorstart tegen Frankrijk en keek al na twaalf seconden tegen een 1-0 achterstand aan. Bradley Barcola ontfutselde Giovanni Di Lorenzo de bal en kon zo doorstomen richting het doel van Donnarumma: 1-0.

Het bleek het snelste doelpunt ooit in de Franse voetbalgeschiedenis. "Ik riep nog naar de scheidsrechter dat hij moest wachten", aldus Donnarumma bij RAI Sport. "Ik stond nog niet klaar. Ik had zelfs mijn handschoenen nog niet goed aan. Normaal controleert de ref toch of iedereen klaarstaat?"

Vervolgens wijst Donnarumma naar zijn ploeggenoten, die in zijn ogen niet goed wakker waren. "We waren zelf niet slim genoeg op die momenten", zei hij.

Italië rechtte de rug en boog de achterstand om in een 3-1 overwinning. "We hebben het nog rechtgezet", aldus Donnarumma. "Het was een geweldige defensieve prestatie van onze ploeg. Zelfs de aanvallers kwamen mee verdedigen."

De Nations League-campagne van Italië wordt maandag vervolgd met een 'uitwedstrijd' tegen Israël. Vanwege de oorlog wordt het duel gespeeld in Boedapest. De derde tegenstander in Groep 2 is België.