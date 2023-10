Dolle vreugde bij Sydney van Hooijdonk na eerste treffer voor winnend Bologna

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 23:27 • Jonathan van Haaster

Sydney van Hooijdonk heeft zijn eerste treffer voor Bologna te pakken. De spits zorgde in het bekerduel met Hellas Verona voor de 2-0, wat ook de eindstand zou blijken te zijn. Van Hooijdonk komt in de Serie A amper aan spelen toe, maar mocht het dinsdagavond negentig minuten laten zien van trainer Thiago Motta. Bologna neemt het op 6 december in de achtste finales op tegen Internazionale.

Bijzonderheden:

Bologna, waar Jesper Karlsson in de basis stond en Joshua Zirkzee niet van de bank kwam, pakte vijf minuten voor rust de voorsprong. Hellas kreeg de bal niet goed weg en daar profiteerde Nikola Moro optimaal van. Met een heerlijke streep liet de Kroaat Hellas-doelman Simone Perilli volledig kansloos: 1-0.

Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Bologna de voorsprong. Een pass van achteruit kwam terecht bij Dan Ndoye, die veel vrijheid genoot en Perilli onder vuur nam. De doelman van Hellas had een antwoord in huis, maar deed de bal precies voor de voeten van Van Hooijdonk belanden. De Bredanaar was sneller dan de Hellas-defensie en schoof simpel binnen. Van Hooijdonk vierde zijn treffer uitbundig: 2-0.