Dodelijke kritiek op Frenkie de Jong na zege FC Barcelona in Supercopa: 'Altijd beste speler tegenstander'

FC Barcelona won woensdag in de Spaanse Supercopa met 0-2 van Athletic Club. Desondanks klinkt er na afloop de nodige kritiek op Frenkie de Jong. De Nederlander speelde volgens diverse media in Spanje een slechte wedstrijd in het King Abdullah Sports City in Saudi-Arabië.

De Jong werd een kwartier voor tijd binnen de lijnen gebracht door trainer Hansi Flick. De invaller werd al snel niet goed aangespeeld, waarna balverlies volgde. Athletic profiteerde hier optimaal van en scoorde. De Jong had geluk, want de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

''De Jong viel in met frisse benen en was direct betrokken bij een aanval van Barcelona. Maar daarna leidde zijn grote fout tot de goal van Athletic'', zo oordeelt Mundo Deportivo in het wedstrijdverslag. ''Dat had fataal kunnen aflopen. Later werd een schot van De Jong nog van de doellijn gehaald.''

Sport vond De Jong 'afwezig' en deelt een 4 uit als rapportcijfer. ''Door zijn fout en het balverlies wist Athletic bijna terug te keren in de wedstrijd. Hij had geluk dat Álvaro Djaló de bal nog aanraakte en er buitenspel werd geconstateerd. De Jong moet zich echt beter gaan focussen, want hij kreeg later nog een kans voor open doel. Helaas voor hem werd zijn schot van de lijn gehaald.''

Ook AS schenkt aandacht aan het ongelukkige balverlies van De Jong. ''Hij is altijd de beste speler van de tegenstander als hij het veld inkomt'', krijgt de Nederlander in Spaanse dienst forse kritiek te verwerken na zijn invalbeurt in de Supercopa.

''Dat werd maar weer eens duidelijk toen hij tegen Athletic voor een leeg doel faalde. Dat moment bedekte de blunder die De Jong kort daarvoor beging'', zo klinkt het vanuit Spanje.

Ondanks de kritiek op De Jong staat Barcelona in de finale van de Supercopa. De tegenstander komt uit het duel tussen Real Madrid en Real Mallorca, dat voor donderdagavond op de planning staat.