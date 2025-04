Djurgårdens treft Chelsea in halve finale Conference League na ruime zege in Wenen

Djurgårdens IF mag zich opmaken voor de halve finale van de Conference League tegen Chelsea. De Zweden wonnen met 1-2 in reguliere speeltijd van Rapid Wien, wat na de 1-2 in de heenwedstrijd een verlenging inleidde. Daarin liepen de Zweden, die lange tijd met tien man speelden, uit naar een 1-4 zege.

Bijzonderheden:

Rapid kwam al heel vroeg in de wedstrijd met tien man te staan na een 'moordaanslag' van Mamadou Sangaré. Tot overmaat van ramp voor Rapid kreeg Djurgårdens een strafschop wegens een handsbal. Marcus Danielson klaarde het klusje vanaf elf meter: 0-1.

Vrij onverwachts kwam Rapid met tien man op gelijke hoogte, al had het daarbij over geluk niet te klagen. Een snel genomen vrije trap werd in eigen doel gekopt door Jacob Une Larsson: 1-1. Na rust maakte Keita Kosugi er 1-2 van. De pas negentienjarige speler schoot schitterend raak via de onderkant van de lat.

Er moest een verlenging aan te pas komen en daarin kroonde Tobias Gulliksen zich tot de held van de Zweden. Met twee rake afstandsschoten zorgde hij voor de uiteindelijke 1-4 zege in de Oostenrijkse hoofdstad.