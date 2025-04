'Moordaanslag' in kwartfinale Conference League: 'Idiote, krankzinnige overtreding'

Voor Rapid Wien is de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Djurgårdens IF teleurstellend begonnen. De Oostenrijkers kwamen al vroeg met tien man te staan, na een spijkerharde overtreding van Mamadou Sangaré.

Al in de zevende minuut kon Sangaré na inmenging van de VAR inrukken. Scheidsrechter Anthony Taylor had de middenvelder eerst bestraft met geel, na een keiharde tackle op de enkel van Nino Zugelj. Laatstgenoemde moest het veld daarna ook geblesseerd verlaten.

“Anthony Taylor bewijst maar weer eens dat ze in Engeland alleen overtredingen geven als er lichaamsdelen los van het lichaam zijn gekomen”, aldus commentator John van Vliet op Ziggo Sport, nadat Taylor aanvankelijk geel had gegeven. “Want hij geeft hier dus geel voor.”

“Maar even kijken in de herhaling. Dit is natuurlijk een moordaanslag van Sangaré. Zoals gezegd: net terug van een schorsing, na tien minuten spelen op de zijlijn ongeveer zó’n overtreding maken, dan kan je niet anders concluderen dan dat je dit seizoen geen zin hebt in Europees voetbal.”

Uiteindelijk kwam de VAR dus op de lijn en besloot Taylor de gele kaart om te zetten in een rode. “Goed gezien, met dank aan de VAR gaat Sangaré er dus vanaf. En is hij opnieuw geschorst in het Europese toernooi. Hij kreeg trouwens ook al één rode kaart in de competitie tegen Sturm Graz. Idiote, krankzinnige overtreding van Sangaré. Rapid Wien dus met tien verder”, aldus Van Vliet.

Rapid Wien verdedigt in eigen huis donderdagavond een 1-0 voorsprong. Door een eigen goal van Hampus Finndell wonnen de Oostenrijkers vorige week in Zweden met 0-1.