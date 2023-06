Dit zijn mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs van de Europa League

Donderdag, 1 juni 2023 om 12:30 • Guy Habets • Laatste update: 12:46

Ajax weet na de nederlaag van AS Roma in de Europa League-finale dat het volgend seizoen definitief instroomt in de play-offs van de Europa League. Er wordt pas op 7 augustus geloot voor deze ronde, maar toch is het al bekend welke tegenstanders de Amsterdammers eventueel kunnen krijgen. Er moeten ook nog een aantal beslissingen vallen.

Ajax is ingedeeld in de zogenaamde Priority 1-groep, de eerste pot. In die groep zitten de zes teams uit de landen met een hoger UEFA-coëfficiënt die in deze ronde pas instromen. Naast Ajax zitten ook LASK Linz, FK Cukaricki, de winnaar van de Schotse beker, de nummer drie van Oekraïne en de bekerwinnaar van België in die groep. Royal Antwerp won de Croky Cup al, maar zou eventueel nog kampioen kunnen worden. Dan gaat dat laatste ticket naar de nummer drie in de competitie. Alle bovenstaande clubs kunnen dus niet tegen Ajax uitkomen.

Drie clubs in Priority 1 zullen een club uit de Priority 4-groep tegenover zich krijgen. De drie clubs in de vierde pot zijn twee winnaars van de derde voorronde van de Europa League én het Zwitserse FC Lugano, dat al geplaatst is voor de play-offs. Die laatste club is dus een van de clubs waar Ajax tegen kan gaan uitkomen. De twee teams in de derde voorronde met het hoogste aantal coëfficiëntpunten zijn Slavia Praag en Olympiakos. Zij zouden dus, als ze hun favorietenrol waarmaken en de derde voorronde overleven, daarna ook tegen Ajax uit kunnen komen.

De overige drie clubs uit Priority 1, die dus niet tegen een club uit Priority 4 loten, zullen een tegenstander uit pot drie krijgen. Daarin zitten vijf clubs die dit seizoen in eigen land kampioen zijn geworden en uiteindelijk in de voorronde van de Europa League uit zijn gekomen. Het gaat hier alleen om teams die als kampioen naar de voorronde van de Champions League zijn gegaan en daar uitgeschakeld werden. Omdat de kampioenen van de eerste tien landen op de coëfficiëntenlijst direct naar de groepsfase van de Champions League gaan, kan Ajax die alvast niet treffen.

De teams die kampioen geworden zijn in landen die niet in de top tien van de UEFA-coëfficiëntenlijst staan, zouden dus eventueel wel in de play-offs van de Europa League uit kunnen komen en een tegenstander van Ajax kunnen worden. Het gaat dan om clubs als Galatasaray, AEK Athene, Shakhtar Donetsk, Crvena Zvezda en Young Boys. Als een van die voorbeeldclubs in de tweede of derde voorronde van de Champions League wordt uitgeschakeld, worden ze een mogelijke tegenstander van Ajax.