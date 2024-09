De organisatie van de Ballon d'Or heeft bekendgemaakt welke talenten, managers en clubs aanspraak maken op de voor hen relevante categorieën. In geen van de classificaties is een Nederlander genomineerd voor de prestigieuze prijs.

Tien namen staan er op de lijst voor de Kopa Trophy, die immer wordt uitgereikt aan een voetballer van jonger dan 21 jaar. Onder hen is Savinho, die twee seizoenen geleden nog uitkwam voor de beloften van PSV, een opvallende naam.

De namen van Kobbie Mainoo en Alejandro Garnacho, die aan de hand van Erik ten Hag doorbraken bij Manchester United, prijken bovendien op de lijst. Het middenveld van Paris Saint-Germain is met João Neves en Warren Zaïre-Emery ook goed vertegenwoordigd. La Masia blijkt ook weer een talentenfabriek, daar Lamine Yamal en Pau Cubarsí namens FC Barcelina zijn afgevaardigd.

Alle kanshebbers voor de Kopa Trophy: Pau Cubarsí (FC Barcelona), Alejandro Garnacho (Manchester United), Arda Güler (Real Madrid), Karim Konaté (RB Salzburg), Kobbie Mainoo (Manchester United), João Neves (Paris Saint-Germain), Savinho (Manchester City), Mathys Tel (Bayern München), Lamine Yamal (FC Barcelona), Warren Zaïre-Emery.

Andriy Lunin wordt met zijn uitverkiezing voor de Yashin Trophy beloond voor zijn sterke seizoen bij Real Madrid. Hij verving met verve de bijna het gehele jaar geblesseerde Thibaut Courtois. Unai Simon krijgt vanwege het gewonnen EK een plekje op de prestigieuze lijst, waar Zuid-Afrikaan Ronwen Williams ook opstaat.

Hij loodste zijn land met vier (!) gestopte strafschoppen in een penaltyserie naar de eerste halvefinaleplek in de Africa Cup of Nations sinds het jaar 2000. Emiliano Martínez, tevens genomineerd, sleepte de prijs vorig jaar in de wacht.

Alle kanshebbers voor de Yashin Trophy: Diogo Costa (FC Porto), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Andriy Lunin (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Giorgi Mamardashvili (Valencia, binnenkort Liverpool), Emiliano Martínez (Aston Villa), Unai Simón (Athletic Club), Yann Sommer (Inter), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns FC).

Coaches

De organisatie heeft bovendien zes coaches genomineerd voor de prijs van beste trainer van het seizoen. Xabi Alonso is een van de logische namen. Hij verloor afgelopen seizoen slechts één officieel duel: de Europa League-finale. Zijn tegenstander? De eveneens genomineerde Gian Piero Gasperini, manager van Atalanta.

Behalve Alonso en Gasperini zijn logischerwijs ook Carlo Ancelotti en Luis de la Fuente uitverkozen als mogelijke winnaars. Ancelotti won de Spaanse competitie én de Champions League met zijn Real Madrid, terwijl De la Fuente met Spanje beslag legde op het EK.

Pep Guardiola won met Manchester City de Premier League, maar dolf in de FA Cup-finale het onderspit tegen stadsgenoot Manchester United. Lionel Scaloni, bondscoach van Argentinië, is de zesde en laatste naam op de lijst.

Clubs

Vijf clubs zijn door de organisatie van de Ballon d'Or op het lijstje beland van beste voetbalclub. Real Madrid kan als competitie- en CL-winnaar niet ontbreken op die lijst. Verliezend CL-finalist Borussia Dortmund heeft bovendien een plekje, net als het op één duel na ongeslagen Bayer Leverkusen. City Group-clubs Manchester City en Girona completeren het rijtje.