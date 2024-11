Dit zijn de selecties van de Ajax en Real Madrid legends voor komend weekend

Clarence Seedorf (48) speelt komende zondag met de Ajax Legends mee tegen de Real Madrid Legends, zo brengen de Amsterdammers twee dagen voor de galawedstrijd naar buiten. De voormalig middenvelder van beide clubs voegt zich daardoor in een mooi rijtje met deelnemers. Voetbalzone geeft een overzicht van beide selecties!

Zondag spelen de legendes van Ajax en Real Madrid om 15.30 uur tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers voegen met Seedorf een nieuwe naam toe aan de selectie, maar zien ook een drietal afhaken.

Maxwell, John van 't Schip en Jaap Stam zijn verhinderd. Zij zullen niet deelnemen aan de galawedstrijd ter ere van het 125-jarige bestaan. Louis van Gaal, Sjaak Swart en Danny Blind vormen de technische staf van Ajax.

Alle opbrengsten rondom de galawedstrijd komen ten goede aan de Ajax foundation, De Ajax Foundation vormt met haar projecten een wit-rood-witte draad door de gehele schoolcarrière van Amsterdamse jongeren. Met als doel de jongeren te inspireren en motiveren om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

De wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends is stijf uitverkocht. Thuisblijvers kunnen het duel live volgen via Ziggo Sport. Voetbalzone zal zondag ook aanwezig zijn in de Johan Cruijff ArenA, waar verslaggever Jelle Kusters content gaat maken voor onze kanalen.

Volledige selectie Ajax Legends: Edwin van der Sar (keeper), Maarten Stekelenburg (keeper), Sonny Silooy, Ricardo van Rhijn, Christian Chivu, Frank de Boer, Urby Emanuelson, Aron Winter, Ronald de Boer, Rafael van der Vaart, Jari Litmanen, Michel Kreek, Clarence Seedorf, Dani, Gerald Vanenburg, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Wamberto, Ryan Babel, Siem de Jong, Kiki Musampa, Shota Arveladze, Simon Tahamata, Dick Schoenaker, Demy de Zeeuw en Eyong Enoh

Volledige selectie Real Madrid Legends: Iker Casillas (keeper), Francisco Buyo (keeper), Steve McManaman, Christian Karembeu, Alfonso, Fernando Morientes, José Amavisca, Pedro Munitis, Iván Campo, Francisco Pavón, Rubén de la Red, Luis Milla, Raúl Bravo, Antonio Núñez, Júlio Baptista, Esteban Granero, Javier Balboa en Fabio Cannavaro.