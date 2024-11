Dit zijn de mogelijke tegenstanders van het Nederlands elftal in kwartfinale Nations League

Het Nederlands elftal is na de 4-0 overwinning op Hongarije verzekerd van een ticket voor de kwartfinale in de Nations League. De formatie van bondscoach Ronald Koeman treft in de volgende ronde regerend Europees kampioen Spanje, Italië, Frankrijk of Portugal. De kwartfinales worden in maart 2025 afgewerkt.

Duitsland zit eveneens in pot 1 bij de loting voor de kwartfinale, maar zal het Nederlands elftal niet treffen. De kwartfinalist van het afgelopen EK in eigen land was in de poulefase namelijk al een opponent van Oranje. Nederland speelde in de Johan Cruijff ArenA verdienstelijk met 2-2 gelijk, maar had een maand later geluk dat de Duitsers slechts met 1-0 wonnen op eigen veld.

Spanje en Portugal zijn net als Duitsland verzekerd van de koppositie in hun poule in de Nations League. Italië en Frankrijk zijn nog niet zover, maar kunnen deze zondag de eerste plaats definitief veiligstellen in een onderlinge wedstrijd in het San Siro in Milaan.

Italië beschikt duidelijk over de beste papieren. De Europees kampioen van 2021 won eerder met 1-3 van Frankrijk en heeft een voorsprong van drie punten (13 om 10). Bij een gelijk puntentotaal is het onderlinge resultaat doorslaggevend voor de eerste plaats.

De Italiaanse ploeg heeft ook nog eens een beter doelsaldo, waardoor Frankrijk zondagavond met vier doelpunten verschil moet winnen om mogelijk tegen het Nederlands elftal te kunnen uitkomen in de kwartfinale van de Nations League.

Oranje sluit de poulefase van de Nations League dinsdagavond af tegen Bosnië en Herzegovina, dat in september in Eindhoven met 5-2 werd verslagen. De aanstaande opponent van Nederland was zaterdag kansloos tegen het oppermachtige Duitsland: 7-0.

De kwartfinales in de Nations League staan voor maart 2025 op het programma. Oranje begint als nummer twee in de poule dan met een thuiswedstrijd. Mocht Nederland doorkomen, dan wacht in juni de Final Four. Het gaan dan niet om een thuis- en uitwedstrijd, maar om één enkel duel.

Dankzij de 4-0 zege op Hongarije en het definitief veiligstellen van de tweede plaats, wordt Oranje op 13 december tijdens de loting voor de WK-kwalificatie ingedeeld in Pot 1. Hierdoor ontloopt het Nederlands elftal toplanden op weg naar de eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK.