Matteo Dams krijgt dankzij de belangstelling van Al-Ahli de kans van zijn leven. De twintigjarige linksback van PSV, die nooit te boek stond als megatalent, gaat zijn salaris binnen een periode van een half jaar verhonderdvoudigen.

De verrassing was groot, ook bij PSV, toen Ah-Ahli zich onlangs in Eindhoven meldde om Dams over te nemen. De door PSV opgeleide verdediger was eerder bijna weggestuurd, maar de club besloot op het laatst een optie in zijn 'koelkastcontractje' te lichten. Dit seizoen volgde zijn doorbraak in het eerste elftal en een aantal uitstekende optredens in de Champions League.

De beslissing van PSV om door te gaan met Dams legt de club geen windeieren. De Eindhovenaren staan op het punt om Dams voor een bedrag van acht tot tien miljoen euro te verkopen. Een akkoord met Al-Ahli daarover werd razendsnel bereikt. Dams zou over een half jaar transfervrij worden, omdat zijn contract afloopt.

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weet dat Dams tot voor kort voor een minimaal salaris van 2.500 euro per maand op de loonlijst stond bij PSV. In Saudi-Arabië ligt een contract klaar ter waarde van 250.000 euro per maand, zo'n drie miljoen euro per jaar.

Dams zal beseffen dat het sportief gezien waarschijnlijk geen verstandige stap is, maar weet dat hij een kans als deze in financieel opzicht misschien nooit meer zal krijgen. Eigenlijk stond de linkervleugelverdediger op het punt om zijn contract bij PSV te gaan verlengen, maar de nieuwe verbintenis was na de interesse van Al-Ahli van de baan.