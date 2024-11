Dit was er aan de hand met Ádám Szalai bij noodgeval Nederland - Hongarije

Ádám Szalai heeft naar alle waarschijnlijkheid een epileptische aanval gekregen op de reservebank van het Hongaarse nationale elftal in de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Dat bevestigt Wout Weghorst na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN.

Weghorst schrok van het medische noodgeval. "Je krijgt natuurlijk heel snel mee dat het een ernstige situatie is. Dat zie je natuurlijk ook wel aan hoe iedereen reageert."

Weghorst had op het veld contact met de Hongaarse spelers. "Ik heb in het Duits staan praten met Willy (Orbán, verdediger van RB Leipzig, red.)", aldus de spits.

Het gaat waarschijnlijk om een epileptische aanval. "Ik hoorde dat hij wel vaker epileptische aanvallen heeft gehad en dat er wel vaker dingen zijn gebeurd, alleen niet in deze ernst of vorm. Ik sluit me daar altijd een beetje van af, ik ga daar niet zo goed op."

Weghorst kent het slachtoffer uit zijn tijd in de Bundesliga. "Is het Szalai? Ja, dat hoorde ik inderdaad al. Dat is de oude spits van onder meer Mainz. Ik ken hem natuurlijk." Weghorst speelde als speler van VfL Wolfsburg in de Bundesliga tegen de 36-jarige oud-aanvaller.

Marco Rossi, de bondscoach van Hongarije, bevestigde na afloop op de persconferentie dat Szalai buiten levensgevaar is. "Hij is bij bewustzijn en is aanspreekbaar. Hij is samen met een aantal stafleden naar het ziekenhuis gegaan, maar de situatie was toen al onder controle", klinkt het hoopvol.

Szalai speelde tussen 2009 en 2022 86 keer voor het Hongaarse elftal en scoorde daarin 26 keer. Het grootste deel van zijn carrière speelde hij in Duitsland, onder meer bij Mainz, Schalke 04 en TSG Hoffenheim. In 2023 sloot hij zijn carrière af bij FC Basel.