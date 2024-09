'Akkoord binnen heel Europa: dit moet de nieuwe datum voor Deadline Day worden'

Er is op transfergebied een grote verandering op komst in de voetbalwereld, zo meldt Chris Woerts vrijdagavond in Vandaag Inside. De sportmarketeer stelt dat de datum voor Deadline Day ongeveer twee weken naar voren gehaald zou kunnen worden, om zo een gelijker speelveld te creëren voor alle clubs.

Deadline Day is sinds jaar en dag op de laatste dag van augustus of de eerste van september. De competities zijn dan in heel Europa al enkele speelronden bezig.

Nederlandse clubs worden in de slotfase van de zomerse window vaak nog beroofd van hun beste spelers. Zo raakte Feyenoord dit jaar op Deadline Day Lutsharel Geertruida kwijt aan RB Leipzig.

Namens de Eredivisie lijkt Feyenoord het voortouw te nemen om Deadline Day te gaan verleggen. "Directeur Dennis te Kloese gaat zich binnen de ECA hardmaken om de transferwindow volgend jaar op 15 augustus te sluiten", zegt Woerts. "Dan beginnen de competities en haal je de ongelijkheid eruit."

Volgens Woerts waren de vijf grote voetballanden - Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk - het eigenlijk al eens over die datum. "Dit jaar zouden ze de deadline al op 15 augustus hebben willen zetten, dan zou de rest vanzelf meegaan."

Woerts stelt dat FC Barcelona dwarslag. "Door de financiële problemen konden zij pas heel laat handelen op de transfermarkt. Uiteindelijk hebben ze Dani Olmo kunnen halen." Barcelona betaalde naar verluidt 55 miljoen euro aan RB Leipzig voor de Spaanse ster van het afgelopen EK.

René van der Gijp heeft zijn twijfels. De oud-rechtsbuiten stelt dat Nederlandse clubs soms ook groot voordeel hebben van de late transferdeadline. "Het is zo dubbel... Je verliest een speler, maar je kan bakken geld binnenhalen natuurlijk hè."

"Als die Engelse competitie al begonnen is, en Leeds United verliest de eerste drie wedstrijden, dan zegt er zo een in het bestuur: 'Joh, koop die Boscagli maar voor 25 miljoen.' Je kan er ook geld aan verdienen natuurlijk", benadrukt Van der Gijp.

Woerts is het daarmee eens, maar denkt toch dat het zal veranderen. "De transferwindow is acht weken open, maar het gebeurt allemaal in de laatste twee weken. Ik denk wel dat de consensus is: het meest eerlijke is om het op 15 augustus te sluiten, dan beginnen de competities en is er een eerlijk speelveld."