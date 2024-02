Dit is waarom Kylian Mbappé nog altijd niet heeft getekend bij Real Madrid

Kylian Mbappé weet niet of hij wel een contract wil tekenen bij Real Madrid. De Spaanse topclub heeft hem een nieuw contract voorgelegd, maar verschillende mensen uit zijn entourage zijn niet overtuigd van het aanbod, zo meldt het gerenommeerde The Athletic.

Mbappé zelf heeft wel oren naar een vertrek naar Real Madrid. Als hij het contract dat op tafel ligt ondertekent, wordt hij nog altijd de bestbetaalde speler van Real Madrid.

Het probleem is echter dat de Koninklijke hem tijdens de contractonderhandelingen van 2022 meer geld bood. Toen bood Real Madrid hem een tekenbonus van 130 miljoen euro en een jaarsalaris van 26 miljoen euro.

Hoeveel de Franse vleugelflitser nu kan opstrijken, is niet bekend. Maar het vernieuwde bod valt dus sowieso lager uit dan voorheen. Dat Mbappé nog altijd de knoop niet heeft doorgehakt, zorgt ook voor frustratie bij Paris Saint-Germain.

De Franse recordkampioen zit al maanden in de wachtkamer. PSG deed hem in de voorbijgaande maanden meerdere aanbiedingen, variërend van een kort contract tot een lang contract, onder dezelfde salarisvoorwaarden die in zijn huidige contract staan.

Mbappé strijkt momenteel een nettosalaris op van 75 miljoen euro per jaar. Real Madrid kan volgens het sportmedium niet aan het salarisaanbod van PSG tippen, maar hoopt hem op sportief vlak meer te kunnen bieden.

Real Madrid wilde rond half januari een antwoord. Dat gestelde ultimatum werd niet door iedereen in het Mbappé-kamp gewaardeerd. De entourage van de 25-jarige buitenspeler heeft meer tijd nodig om een beslissing te maken.

Dit valt niet in goede aarde bij zowel PSG als Real Madrid. Beide clubs zijn de houding van Mbappé zat. De Parijse club verliest echter hoop dat Mbappé gaat verlengen en zo nog een transfersom gaat opbrengen.

