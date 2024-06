Dit is waarom de transfer van Driouech naar PSV momenteel spaak loopt

De onderhandeling tussen PSV en Excelsior over de transfer van Couhaib Driouech naar de kampioen van Nederland zitten momenteel vast, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International maandagavond. Volgens Marco Timmer, PSV-clubwatcher namens VI, is een miljoenenbod van de Eindhovenaren vooralsnog niet voldoende gebleken om de vleugelaanvaller in te lijven.

De Kralingers verlangen een hogere transfersom en schermen met veel (buitenlandse) interesse voor de aanvaller, schrijft Timmer, die geen andere geïnteresseerde clubs bij naam noemt.

Elfrink voegt toe dat PSV tijdens de play-offs om promotie/degradatie een bod van 'iets meer dan twee miljoen euro op Driouech heeft uitgebracht. Naar verluidt is er door de Eindhovenaren ook een deadline gesteld.

De aanbieding is door Excelsior echter vooralsnog niet geaccepteerd. Het ziet er ook niet naar uit dat daar in de komende weken nog verandering in komt.

Snel meer.



