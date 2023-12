Dit is waarom Ajax zaterdag met drie stippen in plaats van spelersnamen speelt

Ajax heeft genoeg van de manier waarop voetbalsupporters zich uiten op sociale media. De Amsterdamse club deelt zaterdagochtend een video waarin onder meer Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis berichten voorlezen die zij de afgelopen jaren hebben ontvangen. Als onderdeel van een campagne tegen online haat speelt Ajax zaterdagavond tegen Sparta Rotterdam zonder spelersnamen op de rug. In plaats daarvan zullen drie stippen zichtbaar zijn.

Brobbey opent de ijzersterke video van Ajax door te benoemen wat voor berichten hij dagelijks ontvangt op zijn persoonlijke kanalen. “Aapje en gorilla, bizar.” Naast de fysiek sterke spits komen ook speelsters van de Ajax Vrouwen, Bergwijn en Berghuis aan bod. Laatstgenoemde heeft na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax nog altijd last van haatberichten. “Iemand die dan schrijft: ‘Ik hoop dat jij en je familie kapotgaan’”, leest de linkspoot voor van zijn mobiel.

As a call to silence social hate, the Ajax Men's and Women's teams are playing with three dots on the back of the jerseys. The three dots are a symbol for silence social hate and reporting these hate messages. pic.twitter.com/KYH6N1gk6T — AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2023

Ajax wil een vuist maken tegen online haat, zo valt te lezen in het persbericht op de clubwebsite. “Iedere maand ontvangen spelers en speelsters van Ajax meer dan 1500 haatberichten op sociale media. Maar helaas zijn zij niet de enige. Dit soort berichten maken deel uit van een groeiende trend die online miljoenen mensen raakt.” Tijd voor actie, zo stellen de Amsterdammers.

“Als oproep om social hate het zwijgen op te leggen, speelt Ajax dit weekend met drie witte stippen op het shirt, in plaats van namen. De drie stippen staan internationaal symbool voor stilte. Maar ook voor het menu-icoon waarop je klikt om haatberichten en bijbehorende accounts te rapporteren.” Ook de vrouwen van Ajax zullen dit weekend met drie stippen op de rug spelen.

Ajax benadrukt dat het belangrijk is om haters te rapporteren. “Social hate blijft groeien zolang we het accepteren. Hoe vaker we haatberichten als community rapporteren, hoe meer we social platforms aansporen om actie te ondernemen. Door samen onze grenzen aan te geven maken we social media een mooiere plek voor onszelf en voor de toekomst.”

De wedstrijd tussen Ajax en Sparta begint zaterdagavond om 18:45 uur en is live te volgen op het open kanaal van ESPN. Scheidsrechter Danny Makkelie zal de leiding hebben over het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax gaat rondom de wedstrijd campagne voeren tegen online haat, omdat de club van mening is dat het tijd is voor verandering. “Onderzoek toont aan dat 82 procent van de Nederlanders zich stoort aan het zien van haatberichten op social media. Echter onderneemt slechts 25 procent actie om het te stoppen. Zo dragen we onbewust bij aan een omgeving waarin social hate steeds normaler gevonden wordt. Met de actie #SilenceSocialHate start Ajax een gesprek over de impact van social hate en hoe we het samen kunnen bestrijden.”

