Dit is waarom Ajax en Sparta de samenwerking tussen de jeugdopleidingen beëindigen

De samenwerking tussen de jeugdopleidingen van Ajax en Sparta komt ten einde, zo meldt het Algemeen Dagblad. Manfred Laros, de algemeen directeur van de Kasteelheren, licht toe dat Sparta steviger in haar schoenen staat om eigen talent langer in huis te houden.

De samenwerking die beide clubs in 2018 aangingen, hield in dat Ajax elk jaar drie Sparta-spelers jonger dan 15 jaar mocht overnemen. Beide clubs konden daarnaast gebruikmaken van elkaars kennis en expertise.

Voor Sparta was de samenwerking de afgelopen jaren interessant, omdat Ajax elk jaar een vast bedrag overmaakte. Daar komt nu dus een einde aan.

“De uitkomst van alle gesprekken met Ajax is dat beide partijen er ‘een andere visie op nahouden’ en dat de samenwerking daarmee officieel ten einde komt”, vertelt Laros.

“We zijn allebei trots op onze samenwerking in de afgelopen zes jaar. Feit is dat Sparta nu in een andere fase zit qua grootte, aantrekkingskracht en faciliteiten. Dat is de reden dat we op dit moment met elkaar in gesprek zijn over de beëindiging van de samenwerking. Dat doen we met heel veel respect voor elkaar, want we zijn in al die jaren erg gelukkig geweest met de samenwerking.”

Jorrel Hato is het bekendste voorbeeld van een speler die dankzij het samenwerkingsverband tussen beide clubs op jonge leeftijd de stap van Sparta naar Ajax maakte. Hato debuteerde op zijn zeventiende in de hoofdmacht van de Amsterdammers en heeft inmiddels 69 officiële duels in Ajax 1 achter zijn naam staan.