Dit is het verblijf van het Nederlands elftal tijdens het EK in Duitsland

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het Nederlands elftal. De KNVB deelt zaterdagochtend een uniek kijkje achter de schermen bij het verblijf van Oranje in Wolfsburg.

In een YouTube-item van OnsOranje gaan voormalig internationals Ron Vlaar en Jeremain Lens op een Oranje Road Trip. In de eerste aflevering brengt de serie het duo bij het teamhotel van Oranje in Wolfsburg. Te zien is dat de Oranje-internationals niets te klagen hebben in het luxueuze Ritz-Carlton-hotel.

Ook reizen Vlaar en Lens af naar de trainingsaccommodatie van Oranje. De Nederlandse internationals trainen komende zomer in het AOK Stadion in Wolfsburg. Normaliter werken de jeugdelftallen en vrouwen van VfL Wolfsburg daar hun thuiswedstrijden af. “Het is een perfect stadion”, vertelt Lynn Wilms, verdedigster van de OranjeLeeuwinnen. “Er kunnen normaal gesproken 4.500 tot 5.000 mensen in.”

Oranje speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Op 16 juni start voor Nederland het EK tegen Polen. Daarna volgen nog minstens twee wedstrijden: de groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk. Zaterdag staat de eerste training van Oranje op de planning, nadat vorige week een driedaagse stage plaatsvond.

