Manchester United verlangt torenhoog bedrag voor Antony en ziet één club alvast afhaken

Manchester United hoopt Antony komende zomer voor maar liefst vijftig miljoen euro te kunnen verkopen, zo weet Sport te melden. Het Spaanse medium schrijft dat de Engelse club heel erg blij is met de opleving van de Braziliaan.

Antony werd afgelopen winter verhuurd aan Real Betis. In Sevilla wist de rechtervleugelaanvaller volledig op te leven. Tot dusver speelde hij zeven keer voor Betis en wist hij twee assists te geven en drie doelpunten te maken.

Zaterdagavond stond hij in de basis in het duel met Real Madrid. Na een snelle achterstand richtte Betis zich op en werd het duel volledig omgedraaid. Dankzij treffers van Johnny en Isco wist de thuisploeg met 2-1 te winnen.

Manchester United is heel erg tevreden met de prestaties van Antony. De club hoopt hem dankzij zijn recente optredens voor maar liefst vijftig miljoen euro te kunnen verkopen in de zomer. Dat zou de club weer mogelijkheden bieden op de transfermarkt.

Ook het feit dat de 23-jarige Braziliaan 14 miljoen euro per jaar verdient op Old Trafford, maakt dat de club snel van hem af wil. Betis zou dolgraag langer doorgaan met Antony, maar kan hem simpelweg niet betalen.

Volgens Sport zou Juventus al interesse kenbaar hebben gemaakt. De Italianen zien in Antony de ideale speler om de voorhoede mee te versterken komend seizoen.

Mocht Man United erin slagen om Antony voor vijftig miljoen euro te verkopen, dan maakt de club alsnog vijftig miljoen euro verlies op de getructe aanvaller. In 2023 maakten the Red Devils nog honderd miljoen euro over naar Ajax voor zijn diensten.