AC Milan gaat er vrijdag alles aan doen om een akkoord te bereiken met Feyenoord rondom de transfer van Santiago Gimenez, zo meldt Calciomercato. De Italianen zouden vrijdag naar Rotterdam afreizen en willen koste wat het kost terugkeren naar Milaan mét de Feyenoord-spits.

De veranderende houding van Milan heeft alles te maken met het naderende vertrek van Álvaro Morata. De Spanjaard staat op het punt om de Milanezen in te ruilen voor Galatasaray. Er wordt spoedig een akkoord verwacht.

Daarom wordt de komst van Gimenez steeds belangrijker voor Milan. Er wordt beweerd dat de club van onder meer Tijjani Reijnders vrijdag in Rotterdam over wil gaan op een ‘blitz’: een snelle, onverwachtse aanval.

Een eerste Italiaans bod op Gimenez, van 27 miljoen euro, werd door Feyenoord resoluut van tafel geveegd. Algemeen directeur Dennis te Kloese zet in op een transfersom van veertig miljoen euro voor de Mexicaan, die in De Kuip nog tot medio 2027 vastligt.

Daarom zou Milan inmiddels een volgend bod hebben neergelegd in Rotterdam. Calciomercato meldt dat de club hoopt een akkoord te bereiken over een transfersom van 35 miljoen euro. Nu wordt er gewacht op een reactie vanuit Feyenoord. De clubs zouden met het nieuwste bod 'dichter bij elkaar zijn dan ooit'.

Meerdere Italiaanse media maakten vorige week bekend dat Gimenez op hoofdlijnen mondeling akkoord is met Milan. De spits wil graag aan de slag in de Serie A en is nu in afwachting van de onderhandelingen tussen Feyenoord en Milan.

Voor Gimenez zou in San Siro een meerjarig contract klaarliggen waarmee hij 2,5 miljoen euro netto per jaar kan verdienen. De Mexicaan zou naar verluidt dus zelf graag de stap willen maken. Calciomercato spreekt ook van ‘een oude belofte die Feyenoord afgelopen zomer deed’ aan Gimenez.