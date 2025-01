Galatasaray trekt na Mauro Icardi en Victor Osimhen mogelijk nog een grote internationale spits aan. Fabrizio Romano meldt namelijk dat de Turkse topclub ver in de onderhandelingen is met AC Milan over de transfer van Álvaro Morata. Zijn vertrek heeft alles te maken met de interesse van Milan in Feyenoord-spits Santiago Gimenez.

Romano weet dat de onderhandelingen tussen Milan en Galatasaray al dusdanig vergevorderd zijn, dat beide partijen in de 'komende uren' al tot een akkoord hopen te komen. Morata is bij Milan in principe de eerste keus in de spits, wat de aanstaande transfer des te opvallender maakt.

Het besluit van Milan om Morata te laten gaan alles te maken met de interesse in Gimenez. Milan zag een eerste bod van 20 miljoen euro op de Mexicaan afgewezen worden, al werd woensdagavond al duidelijk dat de Italianen terug zouden keren met een verbeterd bod.

Calciomercato schreef dat Milan denkt aan een totaalpakket van 35 miljoen euro, of zelfs iets hoger, om Feyenoord te overtuigen dat een transfer de beste optie is. De Rotterdammers zetten naar verluidt in op veertig miljoen euro.

Romano en Relevo bevestigen donderdagmiddag dat Milan een nieuw bod heeft neergelegd in De Kuip en dat de onderhandelingen tussen de clubs over Gimenez lopen. Over de hoogte van het bod doen zij geen melding.

Morata maakte afgelopen zomer pas de overstap naar Milan, dat dertien miljoen euro betaalde om hem los te weken bij Atlético Madrid. Tot op heden produceerde de 32-jarige Morata 6 goals en 2 assists in 25 wedstrijden.

Bij Galatasaray zou Morata terechtkomen bij de koploper van de Süper Lig. Galatasaray heeft met Icardi en Osimhen al twee spitsen van naam in huis, al ligt Icardi er tot het einde van het seizoen uit met een zware knieblessure.

Romano ontkent dat de naderede komst van Morata iets te maken heeft met een eventueel vertrek Osimhen, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Napoli. Relevo weet dat het nog niet zeker is of Morata gekocht of gehuurd (met koopoptie) gaat worden.