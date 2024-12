Dit is de volledige loting van de WK-kwalificatiereeks: België ontloopt beste landen uit Pot 2

De loting van de WK-kwalificatiereeks voor de mondiale eindronde in Mexico, de Verenigde Staten en Canada in 2026 is verricht in Zürich, Zwitserland. De exacte loting wordt pas bekend in maart, aangezien de kwartfinales van de Nations League bepalen welke kwartfinalisten in welke poule terechtkomen. Een groot gedeelte is wél al bekend.

In de Europese kwalificatiereeks zijn er zes poules van vijf landen en zes poules van vier landen. De groepswinnaars plaatsen zich direct voor het WK 2026, terwijl de nummers twee zich plaatsen voor de play-offs om een WK-ticket. Er doen in totaal 48 landen mee aan de mondiale eindronde.



De kwalificatiereeks voor de landen die niet in de kwartfinale van de Nations League zitten begint in maart 2025. De landen die in maart in actie komen in de Nations League, waaronder Nederland en opponent Spanje, beginnen in september 2025 aan het kwalificatietoernooi.

De loting heeft uitgewezen dat Nederland in Groep E of Groep G belandt. Welke poule het wordt, hangt volledig af van het resultaat tegen Spanje in de Nations League in maart 2025. Als Oranje verliest, dan belandt het in Groep G. Bij een zege op de Spanjaarden zal Nederland in Groep E spelen.

De opponenten in Groep E zouden Turkije, Georgië en Bulgarije zijn. De tegenstanders in Groep G zijn Polen, Finland, Litouwen en Malta.

België ontliep de sterkere ploegen in Pot 2 en neemt het op tegen Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan en Liechtenstein.

Groep A:

Winnaar Italië – Duitsland

Slowakije

Noord-Ierland

Luxemburg



Groep B:

Zwitserland

Zweden

Slovenië

Kosovo



Groep C:

Verliezer Denemarken – Portugal

Griekenland

Schotland

Wit-Rusland



Groep D:

Winnaar Kroatië – Frankrijk

Oekraïne

IJsland

Azerbeidzjan



Groep E:

Winnaar Nederland – Spanje

Turkije

Georgië

Bulgarije



Groep F:

Winnaar Denemarken – Portugal

Hongarije

Ierland

Armenië



Groep G:

Verliezer Nederland – Spanje

Polen

Finland

Litouwen

Malta



Groep H:

Oostenrijk

Roemenië

Bosnië en Herzegovina

Cyprus

San Marino



Groep I:

Verliezer Italië – Duitsland

Noorwegen

Israël

Estland

Moldavië



Groep J:

België

Wales

Noord-Macedonië

Kazachstan

Liechtenstein



Groep K:

Engeland

Servië

Albanië

Letland

Andorra



Groep L:

Verliezer Kroatië – Frankrijk

Tsjechië

Montenegro

Faeröer eilanden

Gibraltar