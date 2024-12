Het duel tussen Heracles Almelo en FC Groningen werd zaterdagavond gestaakt bij een 1-1 stand. In het stadion was er lange tijd onduidelijkheid over wat er precies was voorgevallen, al werd uiteindelijk duidelijk dat een supporter van FC Groningen vanuit het uitvak een aantal meter naar beneden was gevallen en terecht was gekomen op een thuistribune. Een overzicht van alles wat inmiddels bekend is en welke vragen nog onbeantwoord zijn.

De gevallen Groningen-aanhanger moest, zo vertelde John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging FC Groningen en aanwezig in het uitvak zaterdag, een of meerdere nachten in het ziekenhuis blijven. Hij kampt met een hersenschudding, gebroken ribben en een klaplong. "Naar omstandigheden gaat het goed met hem", aldus De Jonge.

Volgens De Jonge, die beelden van de val gezien heeft, viel de supporter niet op andere aanwezigen. Heracles-financieel directeur Remon Enting, die ook veiligheidszaken in zijn portefeuille heeft, vertelde maandag echter dat uit nader onderzoek bleek dat de supporter in zijn val enkele kinderen raakte, die daar lichte verwondingen aan overhielden. Inmiddels gaat het weer goed met hen, dixit Enting.

Voorafgaand aan de val van de supporter was er enige onrust rondom het uitvak. Volgens politie Oost-Nederland was dit het gevolg van de aanwezigheid van enkele Groningen-fans op de thuistribune. Deze supporters zijn aangesproken met de boodschap dat 'ze zich daar wel naar moesten gedragen'. "Die opmerking zorgde voor frictie en leidde tot onrust in het uitvak", zei een woordvoerder tegen RTV Noord.

Hierbij klom de gevallen supporter op een wand met plexiglas, alvorens hij hier doorheen zakte en een aantal meter naar beneden viel. "Er is meteen hulp verleend en de supporter is naar het ziekenhuis gebracht", liet de woordvoerder weten. Volgens Enting kan je niet zomaar uit het uitvak naar beneden vallen. "We hebben een heel gastvrij stadion, voor onze eigen supporters maar ook voor de uitsupporters. Wij hebben dus geen hekken, wanden of netten. Maar uiteraard zit er vooraan in het uitvak een dubbele barrière, waar de stewards tussen staan", vertelde hij maandag in een video-update op de clubkanalen.

"Je moet dus al twee hekken over om ergens te komen", vervolgde Enting. "En vooraan dat uitvak zit een plexiglaswand om te voorkomen dat bier en dergelijke naar beneden komt. Die is niet bedoeld om op te staan. Dat mag ook niet, maar op enig moment is een Groningen-supporter daar toch op gaan staan en uiteindelijk is hij naar beneden gevallen."

In een poging de aandacht te trekken voor de gevallen supporter, werd er vanuit het vak met Groningen-aanhangers met voorwerpen richting het veld gegooid. "Men raakte aardig in paniek bij ons, want er moest hulp komen", verklaarde De Jonge. Etienne Vaessen, doelman van de Trots van het Noorden, merkte het tijdens de wedstrijd op.

"Ik zag op een gegeven moment dat dat hele vak (het vak waarin de supporter viel, red.) leeg was en dat er dingen gegooid werden", vertelde hij in de Dagblad van het Noorden-podcast Radio Milko over FC Groningen. "Ik zei al tegen de scheids (Rob Dieperink, red.): 'Volgens mij gaat het daarboven niet goed', niet wetende dat er een supporter was gevallen, hoor. Hij zei: 'Nee, je bent aan het tijdrekken, ga door'."

Uiteindelijk werd het duel alsnog stilgelegd. Volgens de politiewoordvoerder werd het onrustig toen de harde kern van Heracles zich begon te roeren. "Toen is besloten het uitvak te ontruimen. Een deel van de Groningen-fans was met auto's, anderen met bussen. Ze weigerden te vertrekken." Vervolgens werden extra agenten opgeroepen om de orde te handhaven. Ook de Mobiele Eenheid (ME) stond paraat, maar deze hoefde volgens de politie niet in actie te treden. Volgens De Jonge weigerden Groningen-supporters te vertrekken 'omdat we eerst wilden weten hoe het met die jongen was'. Niemand werd aangehouden, aldus de politie.

Lange tijd leek het erop dat het duel nog uitgespeeld zou worden. De hervatting stond voor 23:30 uur gepland, maar uiteindelijk kwamen de spelers het veld niet meer op. Volgens Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles, gebeurde dit op last van de openbare orde, volgens de politiewoordvoerder was het een besluit van de KNVB. "Er gebeurde toch weer het een en ander en dus moest iedereen weer naar binnen. We hebben ervoor gekozen om het zo te doen. We hadden ook de hoop dat we door zouden spelen, maar dat is helaas niet gebeurd", reageerde Toussaint later tegenover RTV Oost.

Wanneer het duel tussen Heracles en Groningen uitgespeeld wordt, is vooralsnog bekend. Wegens geplande vakantie en het kerstreces is besloten om de wedstrijd in ieder geval niet in 2024 af te ronden. "Er zijn drie dingen mogelijk", dacht Enting. "Je kunt de wedstrijd helemaal overspelen, deze hervatten of bij deze stand beëindigen. Op eigen risico zeg ik dat ik er vanuit ga dat hij uitgespeeld gaat worden. De kans is groot, als dat gebeurt, dat het in januari gaat zijn."

Ook de algemeen directeur van Groningen, Frank van Mosselveld, sprak zich uit. "We vinden het vooral heel vervelend voor de kinderen en mensen die zijn aangedaan door wat ze hebben gezien. We hopen uiteraard ook dat de gevallen supporter goed herstelt. Deze avond kent alleen maar verliezers. Het is een nederlaag voor ons allemaal dat we de wedstrijd niet hebben kunnen uitspelen. Dat is verschrikkelijk spijtig."