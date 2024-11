Dit bedrag moest Manchester United betalen om Erik ten Hag en zijn assistenten te ontslaan

Het vertrek van Erik ten Hag bij Manchester United heeft the Red Devils 12,5 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit de laatste financiële verslagen van de club. Dat bedrag is lager dan in eerste instantie door meerdere buitenlandse media werd gemeld.

Ten Hag kreeg overigens niet in zijn eentje 12,5 miljoen euro mee. Ook de kosten van het vertrek van andere leden van de technische staf, zoals bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooij en René Hake, zitten bij dit bedrag inbegrepen.

Manchester United schakelde na het vertrek van de Nederlandse manager in rap tempo door en bereikte snel een akkoord met Rúben Amorim. Het aantrekken van de Portugees en de rest van zijn technische staf kostte the Mancunians 13,2 miljoen euro.

De rode club uit Manchester bezette de veertiende plek in de Premier League toen Ten Hag de laan uit werd gestuurd. De Nederlander wist voor zijn vertrek slechts vier keer te winnen in veertien wedstrijden. Van zijn laatste acht officiële duels in alle competities won Ten Hag er slechts één.

De clubleiding overwoog de manager afgelopen zomer al te ontslaan. Na een lange evaluatie werd de samenwerking voortgezet en het contract van Ten Hag verlengd. Manchester United eindigde afgelopen seizoen als achtste in de Premier League, in wat de laagste notering was sinds 1990.

Nieuwe start onder Amorim

Amorim debuteerde vorig weekend bij the Mancunians op bezoek bij Ipswich Town (1-1). De Portugees erkende dat het tijd zal kosten voordat Manchester United speelt zoals hij het voor ogen heeft.

Donderdagavond maakt Amorim zijn thuisdebuut. The Red Devils nemen het dan op tegen FK Bodø/Glimt in de Europa League. Het duel op Old Trafford begint om 21.00 uur.